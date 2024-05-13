Журналист Морган: все слова Роналду о проблемах в «Манчестер Юнайтед» оказались правдой

Журналист Пирс Морган вспомнил слова Криштиану Роналду о проблемах в «Манчестер Юнайтед». Напомним, 12 мая «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (0:1).

«Все слова Криштиану Роналду, сказанные мне, о проблемах в «Манчестер Юнайтед» оказались правдой», — написал Морган в своей социальной сети.

Напомним, Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2021 по 2023 год. Перед уходом из клуба португальский нападающий дал скандальное интервью Моргану, в котором рассказал о проблемах в клубе. После этого главный тренер клуба Эрик тен Хаг принял решение распрощаться с футболистом.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 54 очка.

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