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Сборная России отреагировала на то, что Головин стал вице-чемпионом Лиги 1 с «Монако»

Сборная России отреагировала на то, что Головин стал вице-чемпионом Лиги 1 с «Монако»
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Сборная России отреагировала на то, что российский полузащитник Александр Головин в составе «Монако» завоевал серебряные медали чемпионата Франции по итогам сезона-2023/2024.

«Саша Головин – вице-чемпион Франции! «Монако» гарантировало себе второе место в Лиге 1. В этом сезоне наш футболист был одним из лидеров монегасков, сделал 6+6 в 25 матчах. Браво, Саша!» — написано в официальном телеграме сборной России.

Это первое серебро Головина в Лиге 1. Ранее россиянин дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата Франции (2020/2021, 2021/2022).

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

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