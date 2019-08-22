Скалы вместо трибун. «Спартак» сыграет на удивительном стадионе

Но в Браге очень хотят от него избавиться.

Московский «Спартак» в плей-офф Лиги Европы сыграет против португальской «Браги». Клубы проведут первый матч на стадионе «Брага Мунисипал» или, как его ещё называют, «Педрейра» (с португальского – «карьер»). Арена вмещает 30 286 зрителей, что делает её седьмой по величине футбольной ареной Португалии.

Как появился стадион в Браге?

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Стадион был спроектирован португальским архитектором Эдуарду Соуту де Моурой в 2000 году. В этом же году власти начали программу по строительству нового муниципального стадиона для чемпионата Европы 2004 года.

Официальное открытие стадиона состоялось 30 декабря 2003 года, а стоимость объекта, по официальной информации, составила 81 млн. евро. Такую большую стоимость стадиона можно объяснить тем, что во время строительства рабочие перемещали огромное количество камней со скал.



Таким образом, «Брага Мунисипал» стала четвёртой по стоимости ареной, построенной для Евро-2004. Стадион принял два матча группового этапа Евро-2004: Болгария – Дания и Нидерланды – Латвия. Сборная Португалии играла на нём пять раз, последний из которых был в 2018 году против сборной Туниса.

Чем необычен стадион?

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Стадион расположен вдали от города у скалы Монте-ду-Кастро. Трибуны были построены по обе стороны поля. За воротами вырезали скалу из карьера, а за противоположной стороной поля открывается живописный вид на город.

Стоит обратить внимание и на крыши трибун: они соединены металлическими струнами, а перемещение болельщиков между трибунами осуществляется под полем. Дизайн арены вдохновлён архитектурой древних южноамериканских инков, поэтому стадион привлекает к себе не только болельщиков со всех стран, но и обычных туристов.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кому он сейчас принадлежит?

Стадион принадлежит муниципалитету Браги. Каждый год город тратит примерно 13 млн евро на благоустройство стадиона и поля. После парламентских выборов в Португалии, которые должны состояться в октябре этого года, городской совет Браги планирует провести местный референдум. Жители города должны будут проголосовать либо «за», либо «против» продажи стадиона.



Продажа остановит поток денежных средств на благоустройство стадиона и поля. Стоимость этих вложений, по неофициальной информации, уже составила 165 млн евро. Около 30 млн от этой суммы пропали без вести, а еще 18 млн евро находятся на рассмотрении в суде. Продажа стадиона позволит инвестировать денежные средства в полное восстановление другого стадиона в Браге — Стадиона 1-го мая.