Вопрос на 50 тысяч: российский футбол на дне?

Тульский «Арсенал» вылетает от клуба из Азербайджана. «Краснодар» получает четыре мяча от «Олимпиакоса». «Спартак» проигрывает «Браге», и мы всерьёз говорим, что это неплохой результат, будто в соперниках не 4-5-й клуб из 200-тысячного города Португалии, а гранд. Все эти факты настраивают на вывод, что российский футбол постепенно погружается на дно.

Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох Красно-белые потерпели минимальное поражение в Браге.

Вот и Олег Кононов эту мысль не опровергает.

«Не могу оценивать другие команды, но если брать результаты, то они, конечно, неудовлетворительные. Все клубы это понимают».

Они понимают, да, но что мы должны требовать от того же «Спартака»?

Во-первых, коснемся массы объективных причин, сказывающихся на игре команды.

Это и энергозатратное дерби с ЦСКА, и шестичасовой перелёт, и смена часовых поясов, и 35-градусная жара, и Ларссон с Тилем на трибунах, и незаконченное строительство команды с явной нехваткой ещё одного опорника и большого форварда. И когда Кононов говорит, что «результат с „Брагой“ неприемлемый» — это стоит воспринимать как кокетство.

Во-вторых, нам также стоит посмотреть на себя со стороны и сверить ощущения. Мы почему-то продолжаем говорить о величии и требовательно называем тот же «Спартак» очень серьёзным и богатым клубом, но по факту его бюджет и стоимость состава на уровне середняка английского Чемпионшипа и лидеров испанской Сегунды.

Кстати, та же деревенская «Брага», например, совсем недавно играла в финале Лиги Европы, а чем можем похвастать мы? АЕКом из Кипра, ПАОКом из Салоников или «Санкт-Галленом» из Санкт-Галлена? Это хорошо ещё, что «Уфа» в прошлом году еле унесла ноги из Люксембурга.

Да и на что мы вообще рассчитываем, если основной источник доходов для команд во всем мире — это продажа прав на трансляции. Здесь Россия не пятая-шестая, как в таблице коэффициентов, а в конце второго десятка. Именно поэтому дебютирующий в Европе вроде бы не бедный «Арсенал» не может найти жалкие 2 миллиона евро, чтобы сохранить Резиуана Мирзова. Примерно по этой же причине наш гранд ЦСКА два года копит на Николу Влашича, а после этого ещё долго будет сидеть на хлебе и воде. И, давайте честно, мы вообще слишком высоко оцениваем систему футбола, внутри которой можно купить кандидата в сборную за 50 тысяч рублей. Что это, если не дно?

Кстати, в Браге мы познакомились с русским переводчиком и экскурсоводом. Анастасия показывала нам город, рассказывала, сколько времени на центральных каналах занимают передачи о футболе, и добавила, что не раз ходила на фан-сектор «Кубани», когда жила в России. Представьте: вроде бы совсем недавно ее родной и любимый клуб играл на равных с «Валенсией» и «Суонси» в Лиге Европы. Ну и что: где он теперь?

Так что сегодня 0:1 в гостях с благополучной «Брагой» — хороший, рабочий результат, соответствующий происходящему в нашем футболе. И «Спартаку», да и «Краснодару» — абсолютно нечего стыдиться.