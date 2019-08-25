Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня — жена полузащитника «Челси» Матео Ковачича, фото

Красота дня — жена полузащитника «Челси» Ковачича
«Чемпионат»
Свою любовь Ковачич встретил в церкви
В Мадриде хорват нашел титулы, а в Лондоне — тренерское доверие.
Футбол / Англия 0

Матео Ковачич в «Реале» выиграл три Лиги чемпионов подряд, стал чемпионом Испании, но не был абсолютно счастлив, потому что мало играл и не имел доверия у Зидана. Хорват решил поменять клуб и сначала съездил в «Челси» в аренду на сезон, а потом был выкуплен лондонским клубом в помощь новому тренеру — Фрэнку Лэмпарду. Сам Ковачич сказал, что очень рад работать с легендой «Челси» и хотел бы научиться у него больше забивать. В матче 3-го тура АПЛ с «Норвичем» Ковачич стал игроком старта и отдал голевой пас, который и принёс Фрэнку первую победу в карьере главного тренера синих.

Вместе с Ковачичем в Лондон переехала его жена — Изабель. В Хорватии её называют «местной Шакирой». Пара познакомилась в церкви в 2013 году, где Изабель пела в хоре, а в 2017-м они сыграли свадьбу. Прошлым летом Изабель приезжала в Россию, чтобы поддержать своего мужа. Хорваты в итоге заняли второе место на ЧМ-2018.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент