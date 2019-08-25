Свою любовь Ковачич встретил в церкви

Матео Ковачич в «Реале» выиграл три Лиги чемпионов подряд, стал чемпионом Испании, но не был абсолютно счастлив, потому что мало играл и не имел доверия у Зидана. Хорват решил поменять клуб и сначала съездил в «Челси» в аренду на сезон, а потом был выкуплен лондонским клубом в помощь новому тренеру — Фрэнку Лэмпарду. Сам Ковачич сказал, что очень рад работать с легендой «Челси» и хотел бы научиться у него больше забивать. В матче 3-го тура АПЛ с «Норвичем» Ковачич стал игроком старта и отдал голевой пас, который и принёс Фрэнку первую победу в карьере главного тренера синих.
Вместе с Ковачичем в Лондон переехала его жена — Изабель. В Хорватии её называют «местной Шакирой». Пара познакомилась в церкви в 2013 году, где Изабель пела в хоре, а в 2017-м они сыграли свадьбу. Прошлым летом Изабель приезжала в Россию, чтобы поддержать своего мужа. Хорваты в итоге заняли второе место на ЧМ-2018.
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