«Зенит» без Дриусси: ноль голов, семь десятков навесов и прострелов

В матче против «Уфы» «Зенит» 32 раза навешивал и простреливал в штрафную. Это было бы рекордом календарного года для команды, если бы не игра недельной давности против «Ахмата» — тогда было и вовсе 37 навесов и прострелов. Старая проблема, просматривавшаяся при Луческу и Манчини, снова дала о себе знать: и «Ахмат», и «Уфа» действуют в три центральных защитника, и если «Зенит» не находит дороги в штрафную, то начинает бесконечную подавайку.

Об этой проблеме все начали забывать по двум причинам. Во-первых, с приходом Ракицкого и Азмуна у «Зенита» есть чётко работающая опция по созданию моментов передачами за спину оборонительной линии. В этом плане команда Семака стала катализатором отказа от повсеместного использования троек — когда тебе пытаются сыграть за спину, лишний центральный защитник не особенно поможет (будет даже сложнее выдержать линию офсайда), зато ещё один человек в подборе будет необходим.

Вторая причина — игра Себастьяна Дриусси, которого Семак сумел перестроить под диспетчерскую работу, номинально оставляя аргентинца фланговым игроком. Исключая некоторые вопросы к игре в оборонительных фазах, это было отличным решением тренерского штаба «Зенита»: Дриусси, принимая мяч на своём фланге, всегда смотрит внутрь, а когда мяч находится на другой стороне поля, заходит глубоко внутрь и создаёт дополнительное давление на соперника на оси поля. За счёт аргентинца действующий чемпион всегда имеет ещё одну опцию в атаке.

Чем больше сыгрывается нынешний основной состав «Зенита», тем более чётко очерчивается взаимосвязь Дриусси с Дзюбой. Аргентинец сейчас делает на Дзюбу в три раза больше передач, чем, к примеру, на Сердара Азмуна, и чаще всего это передачи двух типов — либо качественная подготовка навесов, либо вскрывающие игру передачи, когда Дзюба пользуется корпусом, чтобы получить преимущество. В том, что Артём стал проявлять себя, как ассистент, есть и немалая заслуга Дриусси, который часто доводит мяч до Дзюбы ровно так, как тому выгодно.

Вот показательный эпизод.

Для начала у Дриусси есть достаточно пространства на фланге, когда находится на противоположной стороне поля, но он предпочитает ожидать мяч достаточно глубоко, в полуфланге. Первая опция для Себа — найти ситуацию, при которой Дзюба начнёт выигрывать позицию у соперника. Как только Дзюба устанавливает контакт с оппонентом и начинает разворачиваться лицом в поле, это становится хорошей ситуацией для передачи. Если она проходит, «Зенит» имеет отличную возможность быстро зайти в штрафную через проникающий пас.

А вот как работает подготовка хорошего навеса. У Дриусси есть важные качества для подающего: мяч летит быстро, перед навесом Себ всегда успевает оценить ситуацию в штрафной и сделать навес с максимальной концентрацией. Чтобы сделать его максимально опасным, важно подготовить ситуацию в штрафной.

В момент, когда Дриусси принимает мяч, Дзюба открывается за пределами штрафной, привлекая внимание одного из двух центральных защитников. Внутри штрафной у Азмуна остаётся достаточно места, и навес можно делать относительно низким и сильным, не боясь, что кто-то его перехватит. Дриусси всегда рассчитывает подачу с расчётом на то, что Азмун сыграет на опережение, и такие навесы максимально опасны.

Такой набор качеств сделал Дриусси важным игроком в матчах против команд, которые обороняются двумя глубокими линиями. Именно поэтому сейчас его отсутствие чувствуется наиболее остро: аргентинец травмировался ровно в тот момент, когда по календарю у «Зенита» были «Ахмат» и «Уфа». Нет почти никаких сомнений в том, что при наличии Себа на поле чемпион набрал бы больше одного очка в этих двух матчах.

И я проиллюстрирую свою уверенность. Вот эпизод из матча с «Уфой» — очередная фланговая передача в штрафную. Достаточно статичное расположение атакующих игроков «Зенита» не позволяет создать свободу для качественного навеса. Дзюба не участвует в подыгрыше, а движения Азмуна в попытках сыграть на опережение бессмысленны: идёт плохая подача, и очередной подход сине-бело-голубых завершается ничем.