Жоау Мариу подписал контракт на глазах у болельщиков. Такого в РПЛ не было

«Локомотив» впервые в России презентовал новичка в присутствии болельщиков – и это получилось здорово.



Подогревать интерес клуб начал днем ранее: в «Твиттере» появлялись подсказки, которые должны были натолкнуть болельщиков на мысли о «том самом» игроке. Выходило все под хэштегом #трёшкибольшенет – отсылкой к словам генерального директора «Локо» Василия Кикнадзе. Во время встречи с болельщиками он сказал, что на трансферы у клуба «осталась трёшка».

Наконец, «Локо» позвал всех владельцев абонементов на «РЖД Арену» на встречу с новичком. Его имя не раскрывалось до последнего момента, хотя многие чуть ли не сразу поняли, что встретиться им предстоит с чемпионом Европы Жоау Мариу.

К паровозу народ начал подтягиваться за час до назначенного времени. Кто-то занимал место у ограждения, кто-то общался с друзьями или подкреплялся в шатре. К восьми часам на площади собралось около 300 человек – не хватало только главного героя этого праздника. Спустя 15 минут к толпе вышел диктор «Локо» Евгений Кириллов и сказал, что новичок все еще в клубном офисе, но вот-вот должен появиться. Еще через 20 к обратной стороне паровоза подъехала машина, музыка заиграла громче и стало понятно – момент наконец настал.

Мариу появился из кабины машиниста под восторженные возгласы собравшихся болельщиков. Сразу же после того, как португалец спустился, началось самое интересное – подписание контракта. Василий Кикнадзе и Мариу поставили свои подписи во всех нужных местах, обменялись папочками и пожали друг другу руки – dealdone.

Видео доступно на «Чемпионате».

— Привет, «Локо»! – по-русски поприветствовал болельщиков Мариу Жоау и продолжил уже на английском. – Извиняюсь за задержку. Для меня большая честь присоединиться к «Локомотиву». Я уже играл на этом стадионе, теперь буду гораздо чаще — встретимся уже в субботу. Если быть честным, то мне было довольно просто принять решение о переходе.

С момента обращения генерального директора я долго не думал. Консультировался с Эдером, знаю, что это отличная команда. Наша задача — выиграть чемпионат и здорово выступить в Лиге чемпионов. Хочу поскорее начать играть!

Видео доступно на «Чемпионате».

Далее слово взял Василий Кикнадзе.



— Первое, что хочу сказать — трешка кончилась. Второе — закончилось все не худшим образом. Мы довольно неплохо усилились. Хотел сказать, что мы заканчиваем, но черт его знает, что там будет — ещё есть время до конца трансферного окна. Я рад, что Мариу с нами- это очень серьезное усиление клуба.



Закончив свое выступление, Василий Александрович вручил Жоау футболку – на спине был 23-й номер.

После всех формальностей презентации началось самое интересное для болельщиков – автограф-сессия. Директор по связям с общественностью «Локо» Кирилл Брейдо объявил: каждый, кто прямо сейчас купит футболку с именем Мариу, пройдет без очереди. Как минимум трое этой опцией воспользовались. Целый час португалец раздавал автографы и фотографировался со всеми, кто пришел этим вечером на «РЖД Арену».



А потом – пришел к журналистам на пресс-конференцию. Получилась она довольно короткой, но кое-что интересное Мариу все же сказал.

— У вас были другие варианты, помимо «Локо»?

— Да, я говорил с другими клубами, но важнее то, что я сейчас нахожусь здесь. У меня был разговор с генеральным директором, в котором я определился со своими желаниями и стремлениями. Понял, что именно в «Локо» смогу все реализовать.



— Общались с Эдером перед переходом?

— Да, мы в том числе говорили и о Семине. Он положительно о нем отзывался, говорил, что в клубе приятная атмосфера и здесь легко адаптироваться.



— Планируете учить русский?

— Надеюсь, что смогу. Планирую играть здесь больше года: в первый – научусь понимать, а потом – говорить.



— Итальянские коллеги говорят, что переход в российский чемпионат – это шаг назад.

— Не считаю, что «Локо» — это шаг назад. Не играть в «Интере» гораздо хуже. В этом году сделаем всё, чтобы «Локо» стал чемпионом. Для меня это вызов, а не шаг назад.