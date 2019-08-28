Советский танк привезли на футбол. В 90-х на таких воевали в Югославии

Накануне ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» возле стадиона сербского клуба появился советский танк Т-55. На передней части отреставрированной военной машины болельщики клуба-побратима московского «Спартака» нанесли герб команды, а сбоку повесили флаг с символикой фанатского объединения, которое носит название «Северная армия».

Танк долгие годы изображается на баннерах во время матчей. По словам болельщиков «Црвены Звезды», «Северная армия» станет ещё сильнее с боевой машиной. Возможно, перфоманс помог команде, которая сыграв с «Янг Бойз» вничью (1:1), за счёт большего количества голов на выезде пробилась второй год подряд на групповой этап Лиги чемпионов. Однако не все позитивно восприняли инсталляцию – хорватские и боснийские СМИ увидели в этом неуместную провокацию.

Причина негодования

Танк Т-55 использовался во время военных действий в Югославии в 90-х. Наиболее ожесточенные бои проходили за город Вуковар, который называют хорватским Сталинградом. Ранее название города и изображение танка фигурировали рядом на матче баскетбольного клуба «Црвена Звезда», что тоже вызвало недовольства. Также сербские фанаты много раз были участниками инцидентов с применением насилия и выражали националистические взгляды.



Одна из хорватских ежедневных газет назвала этот поступок «болезненной провокацией» и напомнила про тот самый случай на баскетбольном матче.

«Тогда на трибунах изображение танка «случайно» оказалось прямо над баннером «Вуковар», написанным кириллицей. «Црвена» ответила заявлением, в котором говорилось, что танк является частью культурного наследия и не имеет никакого отношения к Вуковару. Фанаты команды и сам клуб продолжают праздновать сербскую агрессию против Хорватии. Абсолютно без стыда».

Объяснение поступка

Представители клуба не дали комментариев по данному инциденту. Сами же поклонники «Црвены Звезды» опровергли мысль о том, что появление танка перед стадионом было провокацией. Многие из них позировали перед машиной для фотографий.

«Это не провокация. Всё совершенно нормально. Война закончилась 25 лет назад. Этот символ существовал ещё до того, как я стал болеть за клуб», — сказал один из фанатов.



Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович тоже не увидел ничего предосудительного в поступке клуба.



«Внутри машины не было боеприпасов или взрывных устройств. Она просто напоминает танк, но не является им в полной мере. Полиция провела проверку и не нашла никаких оснований для составления дела», — сказал чиновник.



Стоит отметить, что хорватская сторона обратилась в УЕФА с просьбой обратить внимание на инцидент. Осталось дождаться реакции.