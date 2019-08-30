6 главных фактов о соперниках «Краснодара» и ЦСКА в Европе

Один из них звал Гончаренко до переезда в Россию.

Вслед за участниками ЛЧ своих соперников узнали команды из Лиги Европы. Вот, с кем сыграют российские клубы.

Фото: UEFA.com

Фото: UEFA.com

Собрали любопытные факты, которые вам стоит знать об этих командах.

Соперники «Краснодара»

«Базель», Швейцария

Место в прошлом чемпионате Швейцарии: 2-е.



Место в таблице сейчас: 2-е.



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: 4-й квалификационный раунд Лиги Европы (вылет от «Аполлона»)

В истории одного из самых титулованных клубов Швейцарии были непростые времена. С начала 1980-х до начала 2000-х клуб из Базеля не мог выиграть ни чемпионат, ни кубок страны. Несколько сезонов подряд и вовсе провёл во второй швейцарской лиге. В 2002 году команде удалось вернуться на самый верх и взять «золотой дубль». С тех пор клуб более десяти раз становился чемпионом страны! Правда, в последние годы регулярно уступает титул «Янг Бойз».

«Хетафе», Испания

Место в прошлом чемпионате Испании: 5-е.



Место в таблице сейчас: 16-е.



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: не участвовали.

Кубковая команда. Именно так называют скромный «Хетафе» из одноимённого города. Клуб дважды подряд доходил до финала Кубка Короля, но проигрывал «Севилье» и «Валенсии». При этом несколько раз побеждал «Барселону» в Кубке Испании, таким образом, выбивая каталонцев из турнира. Весной «Хетафе» подтвердил репутацию, обыграв в 1/4 финала Кубка Испании «Валенсию». В ответном матче не хватило совсем чуть — если бы не голевая Черышева…

Место в прошлом чемпионате Турции: 4-е.



Место в таблице сейчас: 5-е.



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: не участвовали.

«Трабзонспор» появился в 1967 году благодаря слиянию четырёх турецких клубов – «Идманохаджи», «Идмангюджю», «Мартиспор» и «Йилдизспор». Из-за этого начались ожесточённые споры по поводу цветов команды. Вмешался тогдашний президент Федерации футбола Турции Улви Йенал, предложивший выбрать сторонам по одному нейтральному цвету. После нескольких встреч с болельщиками было принято решение, что клуб будет выступать в бордово-синей форме. С тех пор «Трабзон» выступает в этих цветах.

Соперники ЦСКА

«Лудогорец», Болгария

Место в прошлом чемпионате Болгарии: 1-е



Место в таблице сейчас: 2-е



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: группа Лиги Европы (4-е место)

В 2014-м году тренером «Лудогорца» мог стать… главный тренер ЦСКА.

«Летом я провёл переговоры с Гончаренко, предложив тому возглавить «Лудогорец», но тогда ситуация не сложилась. Сейчас он является помощником главного тренера ЦСКА, а в ближайшее время может стать главным», — ванговал позже агент Мирчо Димитров.

Вместо Болгарии всего год спустя он принял предложение «Урала» и стал тренировать в России. Результат знаете.

«Эспаньол», Испания

Место в прошлом чемпионате Испании: 7-е



Место в таблице сейчас: 18-е



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: не участвовали.

Порядка 60 млн евро выручил этим летом клуб на продаже игроков. Всё потому что «Эспаньол» расстался с несколькими лидерами, которые помогли ему занять непривычно высокое место в прошлом сезоне. Из главных творцов того успеха в клубе теперь играет лишь опорник Марк Рока, который всё же пока не перешёл в «Баварию». Теперь «Эспаньол» сильно сдал и в Ла Лиге идёт в самом низу. Но даже при этом их состав оценивают дороже «армейцев» миллионов на пятнадцать. Там же, кстати, играет экс-игрок «Краснодара» Налдо.

«Ференцварош», Венгрия

Место в прошлом чемпионате Венгрии: 1-е



Место в таблице сейчас: 9-е



Как выступили в прошлом сезоне еврокубков: 1-й квалификационный раунд Лиги Европы (вылет от «Маккаби»)

Сразу три украинца выступают в составе «Ференцвароша». Наверняка это связано с тем, что прошлым летом главным тренером клуба стал Сергей Ребров. Уже зимой туда переехал опорник «Зари» Игорь Харатин, а недавно контракт с венграми подписали два молодых полузащитника «Шахтёра». С такими результатами — тренер имеет право на подобные прихоти. Ребров вывел клуб на групповой этап еврокубков впервые за 15 лет.