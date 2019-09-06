«Это было божье наказание за всю предыгровую кутерьму. Два рикошета, два гола»

Сегодня возобновляется отборочный турнир к чемпионату Европы — 2020. Сборную России примет Шотландия. История противостояния этих национальных команд не блещет выдающимися матчами и особой принципиальностью. Однако игра сборных друг с другом на ЧЕ-1992 в Швеции всё же смогла войти в историю советско-российского футбола.

Колосков убедил УЕФА

Чемпионата Европы — 1992 и того злополучного матча с Шотландией в истории нашего футбола могло не быть. Дело в том, что путёвку на заветный турнир добыла команда СССР (сборная, возглавляемая Анатолием Бышовцем, в квалификации ЧЕ заняла первое место в группе с Италией, Норвегией, Венгрией и Кипром), а в Швецию собиралась отправиться сборная уже несуществующей страны. Такой расклад не устраивал УЕФА и ещё больше Италию, которая, согласно регламенту, должна была получить путёвку на чемпионат вместо СССР.

К счастью, тогда эту досадную несостыковку просто, но остроумно устранил председатель Федерации футбола СССР Вячеслав Колосков. По его инициативе соответствующая организация была переименована в Ассоциацию федераций футбола СНГ (АФФСНГ). Несмотря на то что в неё не вошли Грузия, Прибалтика и Украина, грузинские и украинские футболисты всё же смогли попасть в состав сборной – Колосков договорился.

Вячеслав Колосков Фото: РИА Новости

УЕФА приняла во внимание всю неординарность ситуации и пошла навстречу новой федерации. В итоге новорожденная сборная в футболках с надписью CIS (СНГ), под белым флагом и с 9-й симфонией Бетховена вместо гимна отправилась в Швецию. Да, начало 90-х было специфическим временем не только в российской политике, но и в спорте.

Успешное начало

На чемпионате Европы — 1992 СНГ досталась непростая группа. Помимо «мальчиков для битья» шотландцев, в неё входили немцы и голландцы. Дебют на турнире у команды Бышовца вышел вполне достойный. Команда СНГ весь матч на равных бодалась с Германией, даже вела вплоть до 89-й минуты, пока полузащитник Томас Хесслер не сравнял счёт филигранным ударом со штрафного в дальнюю девятку ворот. В итоге 1:1 в первом матче.

СНГ — Германия Фото: Shaun Botterill/Allsport/Getty Images

Следующая встреча нашей сборной – с Нидерландами — также закончилась ничьей. Однако в этот раз намного ближе к победе были соперники СНГ. В течение всей игры голландцы нещадно обстреливали ворота Дмитрия Харина и наконец забили. Тем не менее гол ван Бастена судья решил отменить — арбитр усмотрел офсайд там, где его и в помине не было. После того как раздался финальный свисток, футболисты СНГ выдохнули – ещё одно очко было добыто.

Перед заключительным туром группового этапа наша команда располагала двумя баллами. По три очка имели Германия и Нидерланды. То есть для того, чтобы точно выходить в плей-офф, сборной СНГ нужно было обыграть «немотивированных» шотландцев (0 очков), и дождаться поражения одного из лидеров группы в их очном поединке. Теоретически не самая сложная задача. На деле оказалось иначе.

Под двумя флагами Продолжаем рассказ об истории первенств Европы. На очереди Евро-1992, старт в котором приняла сборная СССР, а в финальной стадии играла уже сборная СНГ.

Вести о пьяных шотландцах

После матча с голландцами Вячеслав Колосков в раздевалке сборной бросил роковую фразу. «Ребята, думаю, Шотландии ничего не надо, всё будет в порядке». По воспоминаниям Анатолия Бышовца, тогда эти слова полностью дезориентировали футболистов.



«Намёк на то, что с шотландцами можно договориться, нёс в себе разрушительную силу действия. Ситуация оказалась приблизительно похожей на ту, что сложилась вокруг отборочного матча чемпионата Европы 2008 года Израиль — Россия, когда все вдруг уверились в том, что команда Хиддинка уже выиграла игру, не выходя на поле. Многие из игроков действительно поверили, что Шотландии ничего не надо».

За полтора часа до начала заключительной игры группового этапа чемпионата Европы футболисты сборной СНГ были уже на газоне стадиона «Идроттспаркен» в Норрчёпинге. Выступавшие за шотландский «Рейнджерс» Олег Кузнецов и Алексей Михайличенко мирно беседовали со своими партнёрами по клубу.

«Договориться мы бы при всём желании не смогли, потому что ещё плохо знали английский, не говоря о шотландском диалекте. Но с одноклубниками действительно пообщались. Не скрою, глагол help («помогите») в том разговоре звучал. Правда, не уверен, что мы были правильно поняты… Шотландцы, в свою очередь, поведали, как весело погуляли почти до утра в ночном клубе, чего, впрочем, могли бы и не делать: слегка помятый вид плюс перегар говорили сами за себя», — вспоминал Кузнецов.

Вести о состоянии соперников молниеносно добрались до раздевалки сборной СНГ. Многие футболисты перед началом игры были уверены – шотландцы пьяны или по крайней мере с похмелья.

Кошмар в первом тайме

Кошмар для команды Бышовца начался уже на 6-й минуте встречи. Полузащитник шотландцев Том Макстэй по прозвищу Маэстро из-за пределов штрафной мощнейшим ударом зарядил в дальнюю штангу ворот. От стойки мяч предательски отскочил в затылок Дмитрия Харина, после чего залетел в ворота.



Спустя 14 минут сборная СНГ пропустила ещё более нелепый гол. Не имея возможности прорваться в штрафную площадь, шотландцы снова воспользовались дальним ударом. На этот раз по воротам Харина пробил нападающий Брайан Макклер. Прежде чем нырнуть в сетку, мяч, посланный форвардом, повстречался с рукой Кахабера Цхададзе и изменил траекторию полёта – 2:0. Позже стало ясно, что тот матч оказался для грузинского защитника вдвойне неудачным – своим ударом шотландец сломал Цхададзе мизинец.

Оставшееся время тайма наши футболисты усердно осаждали штрафную соперника, однако даже самые опасные подходы к чужим воротам заканчивались для игроков СНГ ударами на трибуны. Свисток о завершении первой половины игры команда Бышовца встретила с ужасным настроением.

«Пусть кто угодно на меня обижается, но такие матчи надо играть как-то по-другому, — в перерыве разносил сборную Павел Садырин, присутствующий на чемпионате в специальной тренерской группе. — А то полное впечатление, что ребята не за выход в полуфинал чемпионата Европы вышли биться, а просто взялись поиграть в футбол, как уж у них получится. Сами ничего вначале не создали, пропустили два гола, сами пропустили, и расклеились, обидевшись на судьбу. А надо было на себя обижаться, и биться, как никогда в жизни. А то можно подумать, что матч такого уровня для игроков сборной СНГ — проходной и мало что в их жизни значащий. Сижу вот и гадаю: а как же они забивать собираются? И боюсь, что ответа на этот вопрос никто из тех, кто вышел сегодня на поле, толком и не знает».

Евро-1992: "пляжные" чемпионы и "пьяные" шотландцы Итог чемпионата Европы 1992 года в очередной раз подтвердил истину о никчёмности любого прогноза - победила команда, включённая в число участников буквально за несколько дней до старта.

Бесславное поражение

В начале второй половины встречи Бышовец оживил игру команды двумя заменами. Вместо Сергея Алейникова и Сергея Кирьякова на поле появились Дмитрий Кузнецов и Игорь Корнеев. Однако исправить ситуацию перестановки в составе не помогли. В тот день сборная не справилась с давлением. Игроки СНГ были зажаты, нервничали, часто ошибались в передачах и принимали неверные решения – о слаженных взаимодействиях и командной игре не было и речи.

«Сценарий матча был дикий. Два удара в дебюте, два рикошета, два гола. У нас же не проходило на поле вообще ничего! Это было настоящее божье наказание за всю эту предыгровую кутерьму», — вспоминал Бышовец.

Анатолий Бышовец Фото: РИА Новости

Шотландцы же, наоборот, забив два мяча, играли в удовольствие. Они спокойно обороняли свои владения и изредка убегали в контратаки.



За несколько минут до окончания встречи надежду сборной СНГ мог подарить Игорь Добровольский. Полузащитник обвёл вратаря и покатил в пустые ворота, но на пути мяча неожиданно оказался защитник соперника.

В том матче шотландцы не простили нашим игрокам ни одной ошибки. На 84-й минуте они заработали одиннадцатиметровый, который успешно реализовал хавбек Гарри Макаллистер. Лебединая песня сборной СНГ была спета.

«Мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами»

После игры Анатолий Бышовец справедливо разразился критикой в адрес своих футболистов. Пожурив защитников за попустительство, он заверил, что матч был проигран по всем компонентам игры.



Тогда одну из причин поражения тренер сборной видел в отсутствие ключевых футболистов команды — Шалимова, Колыванова и Цвейбы. Первые два не успели залечить травмы к матчу, а защитник отсутствовал из-за перебора жёлтых карточек.

Сами игроки, отвечая на вопросы журналистов после матча, списывали поражение на невезение, недооценку соперника и собственную невнятную игру. Про «пьяных шотландцев» тогда никто не вспоминал.

Известия об футболистах сборной Шотландии, якобы кутивших всю ночь в клубе перед тем матчем, появились в прессе лишь несколько лет спустя. Об этом журналистам рассказывали Дмитрий и Олег Кузнецовы. Другие игроки из того состава отрицали слова своих партнёров по команде. Алексей Михайличенко сказал, что «ничего не унюхал», а Андрей Канчельскис историю про перегар шотландцев назвал сказкой и выдумкой.



Действительно ли перед матчем соперники нашей сборной налегали на алкоголь или игрокам СНГ просто почудился запах перегара, выяснить уже невозможно. Сейчас это и неважно. Главное, что сборная, реально имеющая хорошие шансы добраться до высокой стадии турнира, столь безнадёжно проиграла аутсайдеру и вылетела, прекратив существование. Прощаясь с футболистами после игры, Анатолий Бышовец произнёс очень печальные слова:



«Не уверен, будем ли мы с вами ещё работать, но знайте: мы упустили прекрасную возможность стать чемпионами».