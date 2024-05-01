39-летний Тьяго Силва, покидающий «Челси», имеет шансы остаться в АПЛ

Бразильский защитник Тьяго Силва, объявивший об уходе из «Челси» по окончании нынешнего сезона, заинтересовал другой лондонский клуб. Подписать 39-летнего футболиста хочет «Фулхэм», желающий с помощью Силвы добавить опыта своей команде. Об этом сообщает TEAMTalk.

Сообщается, что главный тренер «Фулхэма» Марку Силва, помимо Силвы, хочет подписать ещё одного игрока «Челси». Речь идёт про Трево Чалобу, который должен добавить «дачникам» прочности в обороне.

Силва уже имеет на своих руках предложение контракта от «Флуминенсе». За этот бразильский клуб Тьяго играл с 2006 по 2009 год. «Фулхэм» же может воспользоваться тем, что семье Силвы, как и самому игроку, понравился Лондон, и они планируют рассмотреть его в качестве основного места жительства после завершения карьеры бразильского защитника.