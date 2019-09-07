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Красота дня – жена Оскара Хильемарка, фото

Красота дня – жена Оскара Хильемарка
«Чемпионат»
Красивая love story новичка «Динамо»
Поначалу она даже не догадывалась, что её парень – футболист.
Футбол / РПЛ 0

В начале этой недели московское «Динамо» объявило об арендном соглашении с полузащитником сборной Швеции и итальянского «Дженоа» Оскаром Хильемарком. В 2015 году он стал чемпионом Европы в составе молодёжки, а годом ранее встретил восхитительную девушку, которая позже стала его супругой.

Зовут её – Элин Васс Хильемарк. Она модель, по национальности – шведка. Пара познакомилась в интернете. Оскар увидел её страничку в «Инстаграме», а потом начал писать сообщения в «Фейсбуке» и звонить по телефону. Изначально Элин даже не догадывалась, что парень, с которым она общается, футболист, потому что в его «инстаграме» практически не было фотографий на спортивную тематику. По её словам, уже после первого свидания у них возникла взаимная симпатия. После нескольких встреч Элин и Оскар поняли, что не могут друг без друга.

С 2014 года Оскар и Элин живут вместе с собакой Мило. В одном из интервью Элин заявила, что Оскар стал для неё не только парнем, но и её лучшим другом.

В июне 2019 года пара сыграла свадьбу. Оскар сделал возлюбленной предложение за обедом с родителями: «Он встал и произнёс речь. Внезапно он повернулся ко мне, а затем встал на колени и спросил, хочу ли я выйти за него замуж. Я едва успела ответить «да», как он уже надел кольцо на мой палец».

Сыграв свадьбу, Элин поблагодарила в «Инстаграме» всех, кто пришёл на свадьбу: «Нас окружали удивительные люди. Они сделали наши выходные незабываемыми, и мы очень благодарны! СПАСИБО за то, что вы в нашей жизни! #Oscarelin2019».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/elinwasshiljemark

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