Сборная России – не красный террор. Она – достоинство и порядок

Во-первых, вернемся на «Хэмпдэн парк» и еще раз отпразднуем победу. Вот так она выглядела от тренерской скамейки, где пел Черышев, кричал Ромащенко и куда подбегал отдать честь Дзюба.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Во-вторых, еще вчера я писал о том, что мы зря расшаркиваемся перед западом и слишком уж ждем их одобрения (ссылка на вчерашний текст), но сегодня сам показываю разворот шотландской газеты. Честно – не хотел так делать: просто сел в поезд на вокзале в Глазго, открыл футбольную вкладку и увидел слово «Путин» на половину страницы. И хоть общий контекст «Putin our place» («Поставить нас на место») выглядел вполне удачно и саркастично, но, я уверен, что заголовок с упоминанием российского президента был заготовлен еще в день жеребьевки и появился бы при любом исходе.

Политизированным получилось и описание забитых мячей. Дзюба, оказывается, показал искусство войны, а Жирков, заставивший О’Доннелла забить в свои, устроил красный террор… Знаете, похоже, вчера у Шотландии выиграла не только наша сборная по футболу, но и российская пресса. Даже мои заголовки были не настолько дикими.

Вообще, террор по отношению к команде Черчесова – самое неподходящее определение. Достоинство и порядок – вот это ближе. Вы, конечно, опять напишете: «Егоров, сколько тебе платят за обеление этой команды»? Отвечу: наоборот, иду против модного критического хайпа и делаю это скорее себе в убыток потому, что сборная России сейчас действительно крутая. Это проявляется как в больших вещах, так и в мелочах. Например: помните, как мы восхищались японцами, убиравшимися за собой в раздевалке во время чемпионата мира?! Так вот наша делегация уже больше года оставляет за собой не только идеальную чистоту, но и подарки. Шотландцам, например, достались матрешки. Такое вот у России искусство войны.

Рассуждая о сборную, важно прислушиваться и к тому, что говорят сами футболисты. Иногда даже незначительная фраза может значить больше, чем кажется на первый взгляд.

— Мои комплименты тренерскому штабу, подготовке, медицинскому штабу, — вроде бы обыденно начал Дзюба, но чуть разогнался. – Здесь ты так физически чувствуешь себя, что просто летаешь. У тебя сила и мощь такая. Так бы себя чувствовать каждый раз – мы бы разрывали и в России.

Тенденциозное заявление, которое лишь подтверждает частные мнения о том, что игроки едут в сборную с удовольствием: зная, что там их ждет парадоксальная вещь – тяжелая работа, совмещенная с физическим и, что иногда даже важнее, психологическим восстановлением. Это и есть первый признак порядка.

Достоинство проявляется в иных вещах. Например, команда после матча полным составом идет к гостевому фан-сектору, а Джикия дарит одному из болельщиков футболку.

Достоинство проявляется в словах Черчесова про постоянную критику. После победы над Шотландией он имел полное право сесть гусем и затыкать хейтерам рты, но вместо этого с уважением сказал: «Мы воспринимаем критику как обсуждение. Даже хорошо, что нами страна интересуется. И в таких материалах находим для себя правильное зерно».

Черчесов ответил критикам сборной России. И Кокорину с Мамаевым тоже Шотландию порвали. Кто следующий на пути к Евро?

Культурно и профессионально выглядит и общение игроки сборной России с прессой. Если еще перед Евро-2016 мы могли стать свидетелями позора, когда наши игроки бежали через черный ход после товарищеского матча во Франции, в то время как настоящие звезды футбола – от Погба до Гризманна – по полчаса общались через прессу со страной, то сейчас такое поведение невозможно.

Перед СМИ останавливаются все, кого мы успеваем позвать: Гилерме, Жирков, Головин, Джикия, Дзюба. Кстати, если уж Артем из-за чего-то поседел, то явно не из-за сборной.

Радуют и легионеры. Например, вот так Гилерме дает интервью на русском, объясняя пропущенный мяч. Ничего особенного вроде, но в таких ситуациях иностранные игроки любят прикидываться шлангами.

И нет ничего смешнее, чем слова, что эти парни бьются за бабки, а не за страну. В ответ я просто покажу, как поют гимн «немец» Нойштедтер и «испанец» Черышев.

Это видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Да, понятно, что народ ждет крови. Ведь сборная России по футболу в современном фольклоре – это набивной мешок для успокоения нации. Сейчас бы выместить злость, оскорбить, унизить, но поводов для этого команда Черчесова уже очень долго не дает. Так может (я повторю концовку вчерашнего текста), нам просто пора научиться радоваться?

Ведь ненависть и травля – это и есть террор. Не важно, белый он или красный, западный или русский. А вот сопереживании, напротив, и скрывается достоинство.