Заболотный не смог забить «Зениту». Но едва не сломал новичка Осорио

Паузу на сборные «Зенит» по сложившейся при Сергее Семаке традиции использовал для контрольного матча, чтобы игроки получили практику. По ходу прошлого сезона петербуржцы принимали на «Газпром Арене» зарубежные команды – «Кайрат», «Шальке» и «Аустрию». Теперь же сыграли с «Сочи», причем на поле клубной академии. Стадион «Смена», открывшийся после реконструкции в августе, вмещает всего 3000 человек, а на эту встречу пришли 1868 зрителей, воспользовавшиеся возможностью получить пригласительные билеты.

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Выбор чемпионом России спарринг-партнера неудивителен: у «Зенита» и «Сочи» хорошо налаженные деловые отношения. Летом из Северной столицы на юг России перебрались восемь футболистов, проигравших борьбу за место в основе – Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Антон Заболотный и отданный в аренду Андрей Мостовой. Почти все они, за исключением уехавшего в сборную Словении Мевли и Новосельцева, вернулись в Петербург. «Ване нельзя по контракту», – пошутили на трибунах. На самом деле у Новосельцева травма.

Болельщики «Зенита» не увидели в матче с «Сочи» большую группу игроков. Естественно, отсутствовали сборники – Андрей Лунёв, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Артём Дзюба (все – Россия), Вильмар Барриос (Колумбия), Роберт Мак (Словакия) и Сердар Азмун (Иран). Кроме того, получили отдых Бранислав Иванович и Дуглас Сантос, а Малком продолжает заниматься по индивидуальной программе после травмы. Зато сыграл залечивший повреждение Себастьян Дриусси.

«Зенит» забил быстрый гол уже на 3-й минуте. В Матиасе Краневиттере неожиданно проснулся плеймейкер: аргентинский «опорник» выдал тонкую проникающую передачу на Алексея Сутормина. Потом отличился молодой форвард Максим Бачинский, вознагражденный за стремление доиграть эпизод до конца. Сочинцы ответили точным дальним ударом в исполнении Никиты Бурмистрова. Это вратарский гол: Александр Васютин неудачно сложился и пустил «бабочку».

В составе «Сочи» особое внимание было приковано к Антону Заболотному. Чувствовалось, что экс-форвард «Зенита» очень хочет забить своей бывшей команде. Мотивировали его и фанаты хозяев, весело скандировавшие «Заболотный – бог футбола!». Антон не использовал свои шансы, и чуть-чуть перестарался. Едва не нанёс травму, пойдя в суровый подкат, новичку «Зенита» Йордану Осорио. Досталось от Заболотного и Ярославу Ракицкому. Вообще гости очень не хотели уступать и иногда действовали слишком жёстко, словно в официальном матче. Эльмир Набиуллин даже заработал удаление за то, что чуть не снёс голову Эмануэлю Маммане. Тем не менее уйти от поражения команда Александра Точилина не сумела. «Зенит» победил – 2:1.

По окончании матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил дебют Осорио, а также ответил на вопросы об Александре Кокорине и участии в выборах:

— В перерыве на сборные мы пытаемся найти спарринг, чтобы подготовиться к следующим матчам, – сказал Семак. – Нужно поддержать хорошую форму у тех игроков, которые не всегда попадают в стартовый состав или по каким-то причинам отсутствовали в последнее время. Это хорошая практика для поддержания игрового тонуса, чего сложно добиться в тренировочном процессе.

— Вас радует, что можете выставить с первых минут такой состав?

— Конечно, мы должны посмотреть на тех, кто не играет много. В какой форме они находятся. Эта информация – пища для размышлений.

— Сегодня не было Бранислава Ивановича и Дугласа Сантоса. С чем это связано?

— Дуглас Сантос в связи с рождением ребёнка получил дополнительное время для отдыха. Сегодня он будет в городе, а завтра на тренировке. На Ивановича выпадает большая нагрузка. Он работал в индивидуальном режиме. Не думаю, что у него есть необходимость поддерживать тонус, поскольку он играет много.

— Как оцените дебют Осорио?

— В принципе он сыграл сегодня хорошо. Проанализируем ещё игру, посмотрим на какие-то моменты, над которыми надо продолжать работать.

— В Петербурге день выборов. Успели принять в них участие?

— Конечно, успел. Обязательно. С утра сходил, узнал где, и проголосовал.

— Через 10 дней Александр Кокорин выйдет на свободу. Какие планы насчёт этого игрока?

— Моя позиция остаётся прежней. Конечно, я очень бы хотел возвращения Саши. На данный момент у него нет контракта. Ему выбирать, но я, как тренер, уже не первый год жду его появления. То из-за травмы, то из-за других обстоятельств. На мой взгляд, Кокорин один из лучших в России. Иметь в команде такого игрока – мечта любого тренера.

— Разве Кокорин не заслуживает тренерского порицания, ведь он подвёл команду?

— Каждый человек ошибается. Это действительно была ошибка с его стороны. Но наказание, на мой взгляд, абсолютно несоизмеримо с содеянным. Такова моя личная позиция.

Новичок сине-бело-голубых Осорио остался доволен своей первой игрой за «Зенит».

— Я очень рад дебюту, – сказал венесуэлец. Приехал сюда, чтобы показать всё, на что способен. Доволен собой и тем, как сыграла команда.

— Это была товарищеская встреча. Как это отразилась на вас? Понимаете, что в чемпионате России всё будет по-другому?

— Да, товарищеский матч это не то же самое, что и официальный, но на любую игру мы выходим с мыслями о победе. Рады, что доставили удовольствие болельщикам.

— Как удалось быстро добиться взаимопонимания с Мамманой и Ракицким?

— Я уже четыре-пять дней тренируюсь с командой. Когда игрок приходит в новую команду, он хочет войти в ритм как можно быстрее.

— Вы играли против Антона Заболотного. Однажды он жёстко сфолил на вас. Не были удивлены его агрессией?

— Да, у нас был короткий диалог. Я попросил его быть осторожнее. Надеюсь, он понял по-испански. Но это его работа и моя работа.

— Вы очень атлетичный игрок. Сколько времени проводите в тренажёрном зале? Насколько это для вас важно?

— Я не так много времени провожу в тренажёрном зале. Воспринимаю себя как быстрого и атлетичного игрока, но это от природы, а не в результате специальных тренировок.