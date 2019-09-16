Простите, но Давид Луис ужасен! Пожалуй, худший трансфер в истории «Арсенала»

Для каждого из нас есть свои особенные футболисты. И речь не о тех, кого мы любим, как условных Роналдиньо или Тихонова. Я о тех, кто нас злит. Злит, потому что непонятно, как этот игрок до сих пор выступает за топ-клубы. Для меня такой футболист – Давид Луис, который выступает не за последние команды:

«Челси» (2011-2014);

«ПСЖ» (2014-2016);

«Челси» (2016-2019);

«Арсенал» (2019 – …).

Все эти годы человек не был похож на центрального защитника, но почти всегда использовался именно на этой позиции. В результате и в клубах один косяк за другим, и в сборной за ним регулярно «подчищал» Тьягу Силва – об этом говорил сам Давид Луис. При этом его действия часто были либо нестандартными, либо откровенно глупыми. Луис мог перед исполнением штрафного стереть пену с газона, чтобы переставить мяч на 50 сантиметров. Что у него было в голове в этот момент, не совсем понятно. Иногда мне казалось, что во всём мире меня понимает только Моуринью, который прямым текстом сказал после ухода бразильца:



– Давид Луис – хороший парень, но с футбольной точки зрения наша команда стала сильнее в новом сезоне. Давид точно не был первым выбором на место центрального защитника. Весь сезон предпочитал Терри и Кэхилла.



Понятно, что «Арсеналу» нужен был центральный защитник после ухода Косельни, но Давид Луис… Странно, что не пригласили Заболотного вместо Обамеянга. Ещё перед стартом сезона у меня было стойкое ощущение, что бразилец провалится. И что мы видим? У Давида Луиса постоянно случаются результативные ошибки.



2-й тур. «Арсенал» – «Бернли». Именно бразилец отвечал за Барнса. Нападающий поймал защитника на простом приёме – дернулся к точке пенальти, а потом сделал два шага за спину Давиду Луису. Тот даже не посмотрел, где находится соперник. В результате Барнс получал мяч в штрафной абсолютно один в двух метрах от ворот. У него было время не просто пробить, а даже обработать мяч. Нападающего пытался накрыть только Гендузи, который опекал другого футболиста.

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3-й тур. «Ливерпуль» – «Арсенал». Да, крайне серьёзный соперник, но интригу в матче убил именно Давид Луис, который в своей штрафной решил потянуть Салаха за майку. Хотя египтянин выбегал на крайне неудобную позицию для удара. Там не только острый угол, но и мяч под правой ногой, а Салах – ярко выраженный левша и почти никогда не бьёт с правой. Наверное, Давид Луис должен был это знать.

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Забавно было, и как Салах прошёл сквозь Давида Луиса перед третьим голом.

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И вот 5-й тур. «Уотфорд» – «Арсенал». Угадайте, кто снова привёз пенальти? На что рассчитывает человек, который ловит соперника на бедро в своей штрафной?

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