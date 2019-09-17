Игрока «Ростова» чуть не сломали. Чуть позже он забил гол-шедевр

В начале второго тайма матча «Ростов» — «Ахмат» команды отчаянно рубились друг с другом. На гол Одисе Роши с пенальти, ответил Байрамян, вовремя среагировав на удачный отскок и забив мяч в пустой угол ворот.

Стараясь завладеть преимуществом игроки обеих команд порой перебарщивали, щедро отоваривая друг друга по ногам. Апогеем грубости на поле стал фол Антона Швеца. Невольно защитник «Ахмата» повторил знаменитое «футбольное убийство» в исполнении Василия Березуцкого, который несколько лет назад буквально срубил полузащитника «Ростова» Андрея Бочкова.

Швец покатился шипами вперёд прямо в ноги хавбеку «Ростова» Матиасу Норманну. От полученного удара норвежец перевернулся в воздухе, а затем рухнул спиной на землю. К счастью, обошлось без травмы. Защитнику «Ахмата» судья справедливо показал прямую красную карточку.



Самого Норманна такой кульбит не особо смутил, а даже, наоборот, будто немного оживил. Спустя пару минут он перехватил мяч, чуть сместился в центр, и примерно с 25 метров что есть сил ударил по воротам – мяч, отскочив от перекладины, залетел в дальнюю девятку.

Любопытно, что для Норманна этот гол стал дебютным в «Ростове». Похоже для того, чтобы забить, ему надо было хорошенько встряхнуться.

Оставшееся минуты матча прошли с большим игровым перевесом хозяев. Ростовчане могли забить ещё минимум один гол, но свои момента так и не реализовали.



В итоге донской клуб добился победы – 2:1 и остался в группе лидеров РПЛ, расположившись на третьей строчке с 20 очками. У «Ахмата» всё не так радужно – команда находится на 12 месте. Уже в пятой игре подряд команда Рашида Рахимова не победить.