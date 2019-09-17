Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Ростов» – «Ахмат» – 2:1, 16 сентября, матч 9-го тура РПЛ, гол Норманна

Ростов – Ахмат – 2:1, 16 сентября
Богдан Горбунов
Игрока «Ростова» чуть не сломали. Чуть позже он забил гол-шедевр
Пушечный выстрел, перекладина, девятка – всё, что вы любите! Так забил Норманн.
Футбол / РПЛ 0

В начале второго тайма матча «Ростов» — «Ахмат» команды отчаянно рубились друг с другом. На гол Одисе Роши с пенальти, ответил Байрамян, вовремя среагировав на удачный отскок и забив мяч в пустой угол ворот.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
16 сентября 2019, понедельник. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Роши – 19' (пен)   1:1 Байрамян – 54'   2:1 Норманн – 64'
Удаления: нет / Швец – 62'

Стараясь завладеть преимуществом игроки обеих команд порой перебарщивали, щедро отоваривая друг друга по ногам. Апогеем грубости на поле стал фол Антона Швеца. Невольно защитник «Ахмата» повторил знаменитое «футбольное убийство» в исполнении Василия Березуцкого, который несколько лет назад буквально срубил полузащитника «Ростова» Андрея Бочкова.

Швец покатился шипами вперёд прямо в ноги хавбеку «Ростова» Матиасу Норманну. От полученного удара норвежец перевернулся в воздухе, а затем рухнул спиной на землю. К счастью, обошлось без травмы. Защитнику «Ахмата» судья справедливо показал прямую красную карточку.

Самого Норманна такой кульбит не особо смутил, а даже, наоборот, будто немного оживил. Спустя пару минут он перехватил мяч, чуть сместился в центр, и примерно с 25 метров что есть сил ударил по воротам – мяч, отскочив от перекладины, залетел в дальнюю девятку.

Любопытно, что для Норманна этот гол стал дебютным в «Ростове». Похоже для того, чтобы забить, ему надо было хорошенько встряхнуться.

Оставшееся минуты матча прошли с большим игровым перевесом хозяев. Ростовчане могли забить ещё минимум один гол, но свои момента так и не реализовали.

В итоге донской клуб добился победы – 2:1 и остался в группе лидеров РПЛ, расположившись на третьей строчке с 20 очками. У «Ахмата» всё не так радужно – команда находится на 12 месте. Уже в пятой игре подряд команда Рашида Рахимова не победить.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Ростов Видео РПЛ •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент