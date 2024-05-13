В «Баварии» определились со тренером, которого хотят видеть у руля клуба

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль считает лучшим вариантом для команды назначение итальянского менеджера «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Об этом сообщает журналист и инсайдер немецкого издания Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, у Де Дзерби, несмотря на желание остаться в «Брайтоне», есть разногласия с руководством британского клуба, поэтому спортивный директор мюнхенцев рассматривает и прорабатывает варианты с назначением итальянского специалиста. Также сообщается, что в переговорах с Ханси Фликом, который в СМИ всё ещё является фаворитом на назначение в клуб, значительного прогресса нет.

Ранее «Бавария» сообщила, что главный тренер Томас Тухель покинет команду в конце сезона. Была информация о том, что после этого мюнхенцев отказался возглавить главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник. Также «Бавария» получила отказ от Хаби Алонсо и Юлиана Нагельсмана.

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