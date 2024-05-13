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Беллингем назвал партнёра по «Реалу» лучшим игроком мира

Беллингем назвал партнёра по «Реалу» лучшим игроком мира
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Вчера, 12 мая, в Мадриде прошёл чемпионский парад в честь победы «Реала» в Ла Лиге.

Во время него полузащитник Джуд Беллингем назвал вингера Винисиуса Жуниора лучшим игроком мира.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Рядом со мной «Беллигол», как говорят в Бразилии. Я очень рад, что могу разделить этот момент с игроками и болельщиками. Это добавит нам энергии, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — сказал Винисиус.

Беллингем в свою очередь ответил следующее: «Я очень рад своему первому празднованию. Я стою рядом с лучшим игроком мира и очень счастлив», — цитирует игроков Marca.

Напомним, в текущем сезоне испанского чемпионата Беллингем записал в свой актив 18 голов и четыре результативные передачи. У Винисиуса — 13 голов и пять результативных передач.

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