Мануэль Нойер стал четвёртым голкипером в истории Бундеслиги, сыгравшим 500 матчей

В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местная «Бавария» нанесла поражение «Вольфсбургу» (2:0).

В этой встрече голкипер «Баварии» Мануэль Нойер достиг отметки 500 матчей в чемпионате Германии. Первый матч в Бундеслиге Нойер провёл в 2006 году за «Шальке».

Он четвёртый вратарь, достигший этой отметки после Ули Штайна (512), Айке Иммеля (534) и Оливера Кана (557). В этом сезоне 38-летний вратарь провёл 31 матч, 10 из которых «на ноль».

Команда Томаса Тухеля набрала 72 очка в 33 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице за тур до окончания чемпионата, опередив «Штутгарт», у которого сейчас на два очка меньше. Напомним, чемпионом Германии — 2023/2024 стал леверкузенский «Байер», который до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне.