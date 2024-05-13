Луис Энрике высказался о чемпионстве «ПСЖ» в текущем сезоне

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о чемпионстве команды в текущем сезоне.

«Нет сомнений в том, что мы выиграли этот титул заслуженно. Мы были лучшей командой Франции. Но сейчас мы расстроены, потому что сегодня болельщики заслуживали большего. Свист в наш адрес можно считать оправданным», — приводит слова Энрике Marca.

Ранее завершился матч 33-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Флораном Батта. «Тулуза» одержала победу со счётом 3:1.

Напомним, Энрике возглавил «ПСЖ» минувшим летом. Его действующее трудовое соглашение с французским грандом рассчитано до лета 2025 года. Под руководством Энрике «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции нынешнего сезона.

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