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«Реал» может подписать одного из лидеров «Ливерпуля» летом – Романо

«Реал» может подписать одного из лидеров «Ливерпуля» летом – Романо
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Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд в летнее трансферное окно может оказаться мадридском «Реале». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист действительно является трансферной целью «Реала». В «королевском клубе» высоко оценивают способности защитника «Ливерпуля» и видят в нём долгосрочную замену Даниэлю Карвахалю. Однако на данный момент между испанской командой и игроком не ведётся переговоров. Подтверждён лишь серьёзный интерес со стороны мадридского клуба.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Игрок сборной Англии Александер-Арнольд представляет цвета мерсисайдцев на протяжении всей профессиональной карьеры. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 70 млн. В нынешнем сезоне защитник провёл во всех турнирах за клуб 35 матчей, в которых забил три гола и отдал девять результативных передач.

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