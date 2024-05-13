Голкипер «Реала» Тибо Куртуа обратился к болельщикам во время чемпионского парада

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа во время чемпионского парада команды поблагодарил болельщиков мадридского клуба за поддержку в этом сезоне, когда бельгиец был травмирован.

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«Это был совсем другой сезон, но я чувствовал мадридцев очень близко, каждый день в социальных сетях и на «Бернабеу». Я уже смог сыграть две игры, очень счастлив, и это ещё одна победа для меня в этом сезоне, личный трофей.

Хорошая оборона, камбеки в некоторых играх, голы Джуда и Винисиуса. Команда была очень хорошей, они пропустили очень мало голов, поэтому мы там, где мы есть. Мы уже дошли до финала Лиги чемпионов и мы должны завершить это. Надеюсь, мы будем здесь 2 июня», – приводит слова Куртуа Mundo Deportivo.

В августе 2023 Тибо Куртуа получил травму и пропустил 9 месяцев. Впервые после восстановления бельгиец сыграл 4 мая в матче против «Кадиса».

«Реал» в 35 матчах Ла Лиги в этом сезоне 19 раз не пропускал и повторил клубный рекорд. Больше всего сухих игр провёл Андрей Лунин – 10, на счету Куртуа – 2 матча.

1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» сыграет против дортмундской «Боруссии», начало — в 22:00 мск.