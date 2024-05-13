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Часть болельщиков «ПСЖ» освистали Мбаппе на его прощальном домашнем матче

Часть болельщиков «ПСЖ» освистали Мбаппе на его прощальном домашнем матче
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Часть болельщиков «ПСЖ» освистали нападающего Килиана Мбаппе во время его последнего домашнего матча за клуб. Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» уступил «Тулузе» со счётом 1:3.

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Тулуза
Тулуза
1:0 Мбаппе – 8'     1:1 Даллинга – 13'     1:2 Гбоу – 68'     1:3 Магри – 90+5'    

Перед матчем болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе. При этом, другая часть болельщиков парижан подготовила баннер в честь французского форварда на его прощальном домашнем матче.

Напомним, 10 мая Мбаппе сообщил, что покинет клуб после завершения сезона. Он выступает за клуб с 2018 года.

Его действующий контракт с парижанами истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

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