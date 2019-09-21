Анчелотти уже изменил «Наполи». Но сможет ли он выигрывать трофеи?

Чемпионат Италии вслед за остальными европейскими первенствами понемногу начинает набирать обороты. И хотя делать какие-то далеко идущие выводы пока еще рано, определенная картина уже начинает вырисовываться. В первую очередь это касается лидеров, у которых в условиях возрастающей конкуренции времени на раскачку нет – каждая потеря очков даже на старте турнира может потом дорого обойтись в борьбе за медали.

Рост конкуренции в Серии А

Похоже, что на Апеннины действительно возвращается интрига, а вместе с ней растет и интерес к каждому отдельному матчу с участием фаворитов. Уже после 3-его тура мы наблюдаем довольно непривычную картину: «Ювентус», удерживавший 1-ую строчку Серии А на протяжении 560 дней, как минимум до следующих выходных уступил ее «Интеру». Конечно, данный промежуточный результат не претендует ни на какую сенсацию, но все-таки это предпосылка к тому, что в сезоне 2019/20 чемпионат Италии будет более сбалансированным.

Следовательно, перераспределение сил и итоговых мест в верхней половине таблицы очень возможно. И, если конкретно в данный момент на всей дистанции первенства «Ювентус» все равно выглядит главным претендентом на Скудетто, то серебряные медали, в последние годы чаще других достающиеся «Наполи», в конце мая вновь могут сменить своих обладателей.

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За 3 первых матча серии А «Наполи» пропустил 7 мячей

На старте чемпионата Италии «Наполи» показался несколько разбалансированным. Команда в свойственном ей стиле много забивает, но при этом за 3 первых тура пропустила 7 голов. На данном отрезке этот показатель хуже только у «Сампдории» — 9. Как раз в прошлую субботу в очном противостоянии с генуэзцами «адзурри» провели свой первый матч на ноль. Но и тут надо заметить, что произошло это не без доли везения. При обилии создаваемых моментов у ворот соперника, неаполитанцы вполне могли пропустить сами.

Собственно, в двух первых матчах Серии А (и чуть в меньшей степени в третьем) игра «Наполи» в обороне, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Поэтому перед поединком Лиги Чемпионов против сверх атакующего «Ливерпуля» за Анчелотти и его подопечных было тревожно. Возникал вопрос, сможет ли тренер оперативно исправить текущую ситуацию и подготовить команду к первому очень серьезному испытанию в евро кампании. Работать, определенно ему было, над чем. Ответ мы получили уже во вторник. Но вначале не об этом.

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Как Анчелотти меняет «Наполи»

Карло Анчелотти, возглавил «Наполи» в мае 2018 года. После ухода Маурицио Сарри его приглашение выглядело более, чем логичным. В сформированный и достаточно хорошо взаимодействующий коллектив пришел опытный, харизматичный тренер, умеющий побеждать и выигрывать трофеи. По мнению руководства клуба он тот специалист, который сможет превратить «Наполи» из хорошей команды в по-настоящему классную, добавив ей солидности и чемпионской прагматичности. Принимая во внимание авторитет Карло, думаю, изначальный расчет был именно таким. Во многом, к слову, он уже оправдался.

Возглавив команду, Анчелотти принялся за реформы, проводя их в соответствии со своим видением футбола. Уйдя от неизменных 4-3-3 эпохи «сарризма», ему удалось сделать «Наполи» более вариативным в тактическом плане. Неаполитанцы стали чаще использовать 4-4-2, но также могли задействовать 4-2-3-1, по ходу матча при необходимости перестраиваясь на игру с двумя форвардами. Кроме того, итальянец иногда прибегает к гибридным схемам. Как например, в недавней встрече с «Ювентусом»: команда вышла с расстановкой 4-4-1-1, которая в атаке неоднократно превращалась в 4-2-4. Впереди оставались Инсинье, Мертенс, Руис и Кальехон. А при переходе в оборонительную фазу двое (Инсинье и Кальехон) опускались ниже, занимая место фланговых полузащитников. Этот пример частный, но все-таки он отражает некоторую эволюцию тактической гибкости «Наполи».

Кроме того, изменилось и отношение к пасу. Общее среднее количество передач сократилось почти на 12%, и среди них стало больше длинных. «Наполи» по-прежнему старается делать акцент на владение мячом, но при возможности футболисты используют и вертикальные обостряющие передачи, что тоже говорит о меньшей догматичности в комбинационной игре. В целом, конечно, атакующий и доминирующий стиль «адзурри», сохранился. Хотя и несколько изменились сами принципы атак – бесконечные многоходовки Сарри остались в прошлом.

Но и это, пожалуй, еще не все. Анчелотти также изменил систему прессинга. Вместо зональной, применяемую Сарри, он предпочитает персональную, что тоже имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, игрок, идущий на перехват или оказывающий давление, получает больше свободы, приобретая дополнительную функциональность. Также это несколько упрощает взаимодействие с партнерами при оборонительных действиях. Но с другой – оставленная им зона, превращается в пустое пространство, и здесь нужно быть очень осторожным. Все в том же матче с «Юве», например, это стало проблемой.

Как бы то ни было, при всей многоопытности нового тренера в сезоне 2018/19 «Наполи» не смог навязать туринцам борьбу за чемпионство, как это было с предыдущим наставником. В первый год при Анчелотти неаполитанцы безнадежно отстали от «Ювентуса» еще задолго до окончания чемпионата и на долгожданный титул никак не претендовали. С другой стороны, это не должно никого удивлять – команда находилась на этапе перестройки, и Карло нужно было время на закладку нового фундамента и реализации своих идей. Это понимали все, включая нетерпеливого и порой слишком категоричного президента клуба, Аурелио Де Лаурентиса.

Но в этом году, полагаю, требования к Анчелотти со стороны болельщиков и, главное, руководства, будут уже иными. Если в результате сотрудничества с ним «Наполи» не повысит свою конкурентоспособность, и по-прежнему не будет бороться за трофеи, то, вполне вероятно, Де Лаурентис пересмотрит свое отношение к специалисту. Отправляет в отставку он, как правило, без особых сожалений.

В связи с этим начавшийся сезон имеет большое значение для дальнейшей карьеры Карло Анчелотти. Учитывая не совсем положительный опыт работы с мюнхенской «Баварией», неудача в Неаполе может заметно пошатнуть его реноме топ-тренера. Без достижения чего-то существенного с «Наполи» ему будет довольно сложно рассчитывать на то, что его следующий клуб будет выше рангом. Просто в футболе все меняется очень быстро, и мода на тренеров не исключение.

Начало сезона-2019/20

По сравнению с прошлым годом на старте сезона Анчелотти внес некоторые коррективы в тактическую схему «Наполи». Команда перешла на чуть более оборонительный вариант расстановки 4-4-1-1, однако, как уже было сказано, в первых турах надежности ей это не добавило. В матче с «Фиорентиной» и в поединке против «Ювентуса» оборона «адзурри» не выдерживала никакой критики. Голы в ворота «Наполи» влетали, как в следствии индивидуальных ошибок, так и недостаточного эффективного общекомандного взаимодействия. Между линиями то и дело появлялись разрывы, и атакующие игроки соперников активно пользовались возникающими свободными пространствами в полузащите неаполитанцев. Анчелотти прав, когда говорит, что игру в защите нельзя рассматривать отдельно, почти каждый пропущенный мяч – следствие коллективной недоработки.

Похоже, что к матчу против «Ливерпуля» ему удалось провести большую работу со своими футболистами и устранить целый ряд недостатков в возникшей краткосрочной перспективе. «Наполи» выглядел организованной, хорошо сбалансированной командой. Наблюдая за их игрой во втором тайме, трудно было поверить, что еще несколько дней назад ничего похожего и близко не было. Кажется, Де Лаурентис, наконец, увидел тот зрелый и содержательный футбол, о котором так долго мечтал.

И тут, пожалуй, возникает два главных вопроса: 1) станет (или, может, уже стал) «Наполи» Анчелотти более эффективной командой, чем была при Сарри, и 2) начнет ли она, наконец, выигрывать трофеи?

Чтобы выигрывать трофеи Анчелотти придется прыгнуть выше головы

Если рассматривать ситуацию, как она есть на данный момент, то ответом на первый вопрос, наверное, будет — да, а вот на второй, к сожалению, скорее, нет. При Анчелотти «Наполи» более «взрослая» команда, чем была при Сарри. Но это не говорит о том, что у нее нет проблем, и, что она способна решить все поставленные задачи. Причины, думаю, есть.

Команда

С одной стороны, проблема в самой команде. По составу «Наполи» не стал заметно сильнее в сравнении с прошлым сезоном. В стане же основных конкурентов в рамках серии А произошли довольно большие изменения. (Это, конечно, вопрос не к тренеру, но к руководству клуба). Следовательно, при прочих равных бороться не только за Скудетто, но даже за второе место будет значительно сложнее. В сезоне 2019/2020 преобразившийся «Интер» во главе с Антонио Конте имеет огромные амбиции. И, что видно по началу чемпионата, как минимум, в Италии, миланцы готовы их реализовать.

Честно говоря, представить сейчас, что в мае «Наполи» станет чемпионом Италии, не получается. При этом борьбу за второе место они вполне могут проиграть. Если в следующие годы, при условии, что Анчелотти останется, ему не приобретут как минимум трех-четырех футболистов мирового уровня, а конкуренты продолжат усиливать состав, то в этом отношении ничего не поменяется. Каким бы хорошим ни был «Наполи», Серию А в нынешних финансовых реалиях он не выиграет.

Что касается Лиги Чемпионов, то при всем уважении к победе над «Ливерпулем», она, к сожалению, ничего не гарантирует. «Наполи», конечно, выйдет из группы – в этом году Анчелотти просто не имеет права не сделать этого. А вот дальше результат не предсказуем. Команда может пройти достаточно далеко, но шансы выиграть трофей, скорее теоретические, исходя из того, что поле ровное, мяч круглый, а матч начинается со счета 0:0.

Анчелотти

С другой же стороны, самому Анчелотти, работая в Неаполе нужно выступать в роли созидателя и строить команду, способную выдерживать длительную борьбу на дистанции сразу в нескольких турнирах, имея при этом, отнюдь, не безграничный ресурс. Насколько Карло готов к этому, пока не совсем ясно. Даже учитывая его послужной список и статус, стоит признать, что в последние годы он ничем выдающимся не удивлял. Кроме того, на трех последних местах работы: в «ПСЖ», «Реале» и «Баварии» условия в плане возможностей существенно отличались от тех, что есть сейчас. (Что, впрочем, тоже не всегда приводило к нужному результату).

И вот тут, пожалуй, самое главное -в Париже, Мадриде и Мюнхене, Анчелотти не создавал уникальный авторский продукт, каким, например, в свое время являлся его «Милан». Он, насколько мог, качественно выполнял работу без претензии на революцию. Возможно, в ней и не было надобности, но факт остается фактом. Теперь же, для того чтобы выиграть что-то с «Наполи», ему придется сделать нечто больше, чем просто хорошо тренировать, используя старые проверенные методы. «Наполи», как уже было сказано, уступает по качеству состава своим прямым конкурентам в Италии, не говоря уже о соперниках в Европе, в которой команда давно не добивалась ничего существенного.

Поэтому, если Анчелотти не удастся предложить что-то новое, в чем-то даже прыгнув выше головы, то глобально в плане выигранных трофеев для его клуба ничего не изменится. Де Лаурентис будет хвалить его, рассыпаться в комплиментах, а потом уволит с примерной формулировкой: «Мы дали ему все, но за энное количество лет, он так ничего не выиграл». К сожалению, такой вариант вполне возможен. Хотя лично мне хотелось бы ошибиться.

Есть ли всё-таки варианты?

Впрочем, слава богу Лига чемпионов и чемпионат Италии – не единственные турниры, в которых участвует «Наполи». Так или иначе, в Серрии А, думаю, неаполитанцы не вылетит из топ-4, а, значит, Анчелотти может сделать ставку на кубок Италии. В Неаполе ему будут рады.

Еще существует вариант с Лигой Европы. Нынешнему «Наполи», учитывая кубковый опыт Карло, победа в этом турнире вполне по силам. Но для этого команде нужно будет не выйти из лигочемпионской группы, заняв 3-е место. Пойдет ли на это Анчелотти (или, может, Де Лаурентис), ради европейского трофея? В этом году точно нет. Слишком уж велик соблазн продвинуться как можно дальше в Лиге Чемпионов, что, к тому же, целесообразно с финансовой точки зрения.

Поэтому определенные шансы на трофеи у Анчелотти и «Наполи» есть, но все-таки их не так уж много. По крайней мере, на этот год.

Но, как бы то ни было, Карло Анчелотти остается специалистом высокого уровня, и его регалии говорят сами за себя. Привлечение тренеров с подобным статусом делает любую лигу более привлекательной и конкурентной. Тем не менее, в Неаполе он оказался в довольно непростой ситуации человека, от которого очень многого ждут. Возможно, даже больше, чем следовало бы. Его предшественнику Маурицио Сарри почти удалось совершить подвиг – создать яркую, чертовски симпатичную команду, которой лишь самую малость не хватило для того, чтобы скинуть с трона «Ювентус». Задача же Анчелотти очень сложная. Чтобы выигрывать титулы, ему нужно дать команде новый живительный импульс, привнеся в нее что-то новое и сохранив все лучшее, что есть. Для этого, вероятно, приедятся приложить максимум усилий.