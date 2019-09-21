«Ман Сити» установил новый рекорд. Пять мячей за 18 минут, разгромлен «Уотфорд»

«Манчестер Сити» был слишком разозлен неудачным стартом сезона чемпионата Англии, и в качестве груши для вымещения ярости выступил «Уотфорд». Недавно сменивший главного тренера аутсайдер сезона АПЛ держался всего 50 секунд, после чего очередная фантастическая передача от Кевина де Брёйне заставила Давида Сильву забивать.

Пеп Гвардиола — из тех тренеров, что заставляют добивать соперника и не иметь к нему никакого снисхождения, поэтому нет ничего слишком удивительного, что в следующие 16 минут «Сити» накидал ещё четыре. С игры, с пенальти, прямым ударом со штрафного и после розыгрыша стандарта — на любой вкус, да ещё и каждый раз от разных игроков. Гол Серхио Агуэро к тому же стал юбилейным — это был сотый мяч аргентинца в Премьер-лиге, и он всего лишь третий после Тьерри Анри и Уэйна Руни, кому удалось набить сотню в одном клубе.



5:0 к 18-й минуте — это рекорд АПЛ по командной скорострельности. Предыдущий рекорд — 24 минуты- продержался 22 года и один месяц: 25 августа 1997 «Блэкберн» старательно делал отбивную из «Шеффилд Уэнсдей». Командам Гвардиолы не в первый раз удается бить рекорды, связанные со временем, потраченным на определенное количество голов. Например, в сентябре-2015 Пеп выпустил Роберта Левандовски в перерыве матча его «Баварии» с «Вольфсбургом». Поляку хватило 15 минут, чтобы забить пять мячей, а от первого до пятого гола прошло почти в два раза меньше — девять минут.

После перерыва «Сити» продолжил экзекуцию: ещё три мяча и 8:0. Бернарду Силва успел оформить хет-трик, же Брёйне тоже оформил три очка по системе «гол+пас». «Уотфорд» вполне мог получить десятку в этот вечер — ещё трижды мяч попадал в каркас ворот Бена Фостера.

Но главным садистом выступил главный арбитр матча Майк Дин. Дело даже не в том, что уже третий раз в этом календарном году он работает на матче «Сити», который заканчивается разгромом (до этого 6:0 с «Челси» и 9:0 с «Бертон Альбион» в Кубке — в обоих матчах команда Гвардиолы открывала счёт в первые пять минут). Дело в том, что к матчу, где игроки «Уотфорда» уже больше часа мечтали о финальном свистке, он со всей педантичностью добавил три минуты.



Особая жестокость по отношению к жертвам, но Дину в этом году не привыкать.