В АПЛ сходят с ума. Начали проверку из-за шутки игрока «Манчестер Сити»

В АПЛ поднялся шум. Английские издания (не только спортивные) пишут о ситуации с полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. И дело не в том, что он сделал хет-трик в минувшие выходные. Сообщается, что футболист позволил себе расистскую шутку.

Португалец опубликовал в своём «твиттере» картинку, где слева был изображён темнокожий партнёр по команде Бенжамен Менди в детстве, а справа – логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Силва сопроводил изображение подписью: «Угадайте кто?».

Менди оценил шутку и ответил в комментариях: «1:0 в твою пользу», добавив три смайлика со смеющимся лицом. Однако Силва вскоре удалил пост и разместил такое сообщение: «В наши дни нельзя даже пошутить с другом… Ну вы, ребята…»

По информации издания The Guardian, Футбольная ассоциация Англии (FA) инициировала проверку по этому поводу. Организация Kick It Out, борющаяся с проявлениями дискриминации, выступила с заявлением:

«Мы крайне разочарованы публикацией Силвы. Расистские стереотипы нельзя использовать в качестве шутки, и мы потрясены тем, что человек, являющийся примером для миллионов, не увидел в этом посте дискриминационный подтекст. FA была уведомлена об инциденте, и мы надеемся, что организация примет меры – в том числе принудительное обучение, которое очень важно для борьбы с проявлениями агрессии вроде этого».

Честно говоря, вся эта история кажется чрезмерной и раздутой. Давайте просто заглянем в словарь: «Расизм – это совокупность идеологических воззрений, в основе которых лежат положения о неравноценности человеческих рас и о решающем влиянии расовых различий на историю и культуру».

Разве похоже, что Бернарду Силва говорил о превосходстве белой расы над темнокожими?

Можно понять гендира «Спартака» Цорна, когда он подаёт в суд из-за сравнения Луиса Адриано с обезьяной. Здесь очевидна негативная коннотация. Но в данном случае она явно отсутствует – как по мнению Бернарду Силвы, так и по мнению самого Менди.

Ситуация напомнила ту, что была в «Спартаке» в прошлом году. Тогда Джикия назвал партнёра по команде Луиса Адриано «шоколадкой» в социальной сети «Спартака». За это комитет по этике РФС вынес защитнику замечание и оштрафовал директора департамента по связям с общественностью Леонида Трахтенберга.

На самом деле, удивительно, насколько регулярно поднимается тема расизма в футболе. Например, неделю назад уволили итальянского ведущего.

Но тут интересно другое. Почему баннер с надписью «Спасибо руководству за верность традициям» вызывает мировой ажиотаж, а угрозы физической расправы и убийства никого не волнуют? Видимо, делегаты считают, что не так уж страшны скандирования вроде «Мы вас повесим и закопаем».

И это касается не только РПЛ, но Италии, Англии и других стран.

А что касается запретов на шутки, то они не ведут ни к чему хорошему. Скорее наоборот. Ведут к табуированию тем, вместо того чтобы о них открыто говорить.

