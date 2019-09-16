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Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку, после чего был уволен

Итальянский журналист в прямом эфире оскорбил Лукаку, после чего был уволен
Футбол / Италия 0

Итальянский спортивный журналист Лучано Пассирани подвергся критике со стороны общественности и был уволен после расистского замечания в адрес нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Во время эфира на канале TopCalcio24 Пассирани заявил следующее: «Если во время матча он пойдёт на тебя один на один, ты просто упадешь замертво. Можешь спастись, если у тебя будет десять бананов, чтобы дать ему поесть».

Видео доступно в «твиттере».

Сразу после этих слов директор телеканала вышел в эфир и извинился за своего коллегу. Он также объявил, что Пассирани уволен с телеканала.

Напомним, что Лукаку, который перешёл в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом, уже подвергся расистским оскорблениям во время своего первого матча в Серии А, когда болельщики «Кальяри» стали издавать звуки обезьян.

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