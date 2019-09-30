В сборной России два новых игрока. Неожиданно!

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на отборочные матчи чемпионата Европы—2020 с Шотландией и Кипром.



Всего в списке значатся 25 футболистов:



вратари – Маринато Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Андрей Лунёв («Зенит»);



защитники – Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Фёдор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семёнов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»);



полузащитники – Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба – «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Денис Черышев («Валенсия»);



нападающие – Артём Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Фёдор Смолов («Локомотив»).

Матч сборной России с Шотландией состоится 10 октября в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 21:45 мск. Встреча с Кипром пройдёт 13 октября в Никосии на арене GSP и начнётся в 19:00 мск. Подготовку к матчам команда начнёт 6 октября в Новогорске.



На что стоит обратить внимание.



* Состав вратарской и атакующей бригад сборной остался неизменным. Тех же трёх вратарей и трёх же нападающих Черчесов приглашал и на предыдущую «спарку».



* Михаил Галактионов избавил старшего коллегу от наскучивших Станиславу Саламовичу распросов о Чалове. Тренер молодёжки заблаговременно, ещё в прошлый четверг, обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к отборочным матча Евро-2021 (U21) с Польшей (11 октября, Екатеринбург) и Эстонией (15 октября, Пярну). То есть, выходя против «Урала» в воскресенье, Фёдор чётко знал, в какую сборную ему надлежит ехать после тура. За компанию с одноклубниками Дивеевым, Кучаевым и Обляковым.

* По сравнению с предыдущим созывом из обоймы выпали четыре игрока — Нойштедтер, Антон Миранчук, Камболов и Ерохин. Добавились трое — Чистяков, Жемалетдинов и Кузяев. Двое первых — стопроцентные новички сборной.

* У защитника «Ростова» Дмитрия Чистякова удивительная судьба. Ещё полгода назад он играл в ФНЛ за «Тамбов», а теперь цементирует оборону одного из лидеров РПЛ и вызывается в национальную команду. В текущем сезоне высокий питерский блондин провёл все 11 матчей чемпионата и все — в старте. Дефицит классных стопперов в стране повышает его шансы на скорый дебют на международном уровне.



* Из отобранной Черчесовым четверти сотни футболистов за сборную не играли Беляев, Караваев, Бакаев, Комличенко и, само собой, Чистяков с Жемалетдиновым. Тем не менее ожидать парада дебютов в предстоящих матчах, наверное, не стоит. Пока путёвка в финальный раунд первенства континента юридически не оформлена, тренер вряд ли пойдёт на широкую ротацию и рисковые эксперименты. Потом – пожалуйста.