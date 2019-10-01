Поразительная концовка! «Локо» за минуту совершил чудо, но сам всё испортил

Пока «Локо» готовится к матчу ЛЧ с «Атлетико», его молодёжь уже сыграла свой матч в Юношеской лиге УЕФА. Матч вышел пушечный! Камбэк, голы, трагедия — в нём было всё.

Сначала температуры хватило, чтобы к 69-й минуте хозяева горели испанцам в два мяча. Для них всё катилось к первому поражению в турнире, но за несколько минут до свистка они навалились на чужие ворота и умудрились сравнять счёт!

А потом… Потом Артур Чёрный сотворил настоящую катастрофу.

Упс!

Шло уже дополнительное время игры. Счастливая молодёжь наверняка прокручивала в голове фразы для флеш-интервью, вытащив совсем безнадёжный матч. Возможно, именно об этом думал и 74-й номер «Локомотива», завладев мячом в безобидной ситуации на фланге. Задумался и не заметил, как оказался в окружении несколько футболистов соперника, которые включились в активный прессинг.

Дальше по классике — перехват, мяч у «Атлетико», резкая передача в центр, где не оказалось страхующих. Нападающему оставалось только не завалить выход один на один. Родриго Рикельме не промахнулся и сделал дубль в этой игре. Нет, не родственник, зато уже дебютировал в основе главной команды. В составе «Локомотива» таких пока нет.