Как выглядят и чем занимаются бывшие легионеры РПЛ: Йиранек, Манише, Ярошик

У каждого из этих игроков в России была своя история. Йиранека очень сложно назвать легионером 2000-х, ведь он покинул расположение «Томи» в статусе свободного агента в 2016 году. До этого футболист выступал за «Спартак» и «Терек». А вот Манише не подошёл ни климат России, ни наш чемпионат. Ярошик был хорош в ЦСКА, а после перехода в «Крылья Советов» в 2008 году дал скандальное интервью, в котором рассказал, что футболистам не выплачивают заработную плату. Рассказываем, как изменились жизнь этих игроков за последние десять лет.

Годы в РФПЛ: 2004-2010, 2011-2016



Клубы: «Спартак», «Терек», «Томь»

Йиранек принял предложение «Спартака» после Евро-2004, а в 2009-м стал капитаном команды. Валерий Карпин лично одобрил назначение чеха на эту роль. В составе московского клуба Йиранек четырежды становился серебряным призёром чемпионата страны. После «Спартака» был «Бирмингем Сити», который не сумел сохранить ни место в АПЛ, ни Йиранека. Затем был «Терек», где гол футболиста от центрального круга в «девятку» ворот «Кубани» признали лучшим голом недели по версии УЕФА. И «Томь», которую защитник покинул после вылета команды из Премьер-Лиги.

Недавно Йиранек встречался с Томасом Цорном, что вызвало приятное удивление среди болельщиков красно-белых, но футболист развеял слухи. Встреча носила исключительно приятельский характер, но Йиранек заявил, что не против оказаться в «Спартаке» на какой-нибудь должности. Сейчас защитник выступает за пражскую «Олимпию», но летом высказался о возможном завершении карьеры: «Потихоньку заканчиваю карьеру. Этот сезон, скорее всего, станет для меня последним. Тренерство меня не привлекает, а вот стать менеджером в футбольном клубе было бы интересно».

Йиранек до сих пор очень тепло относится к «Спартаку», верит, что у красно-белых верный путь развития и считает Джикию отличным капитаном. Мартин, по-видимому, очень скучает по России, во время чемпионата мира он болел за нашу команду, выкладывая фотографию в майке сборной. «Старый, майка чья?», — прокомментировал публикацию Олег Иванов, выступающий за «Ахмат». Йиранек же на чистом русском ответил бывшему одноклубнику, что футболка принадлежит Иванову. Видимо, подарок ещё со времён выступления за «Терек». Большинство своих фотографий Мартин до сих пор подписывает на русском.

Манише

Годы в РФПЛ: 2005-2006



Клуб: «Динамо»

Чуть раньше к «Динамо» присоединился младший брат Манише Жорже Рибейру, который задержался в России даже дольше. Манише в недавнем интервью рассказал, что его грамотно уговорили перейти в «Динамо». Якобы был пятилетний план, в результате которого «Динамо» должно было выйти на уровень ведущего клуба страны с постоянным участием в Лиге чемпионов. Помимо «Динамо», игрока звал к себе «Спартак» и даже… «Реал».

«Динамо» — это каменный век, а к полям и стадионам низкого качества я был готов. И одна история врезалась мне в память на всю жизнь. Мы готовились вылетать в какой-то город на календарную игру. Загрузились в самолёт, я сел у окна и даже задремал. Но вот самолёт вырулил на взлётную полосу, стал набирать ход. Я приоткрыл глаза и знаешь, что я увидел? В это невозможно поверить, но гайки крепления крыла при разгоне самолёта начали отлетать одна за другой! Одна, вторая, третья! Тут с меня сон как рукой сняло. Я начал бегать по салону, всех тормошить, кричал: «Остановите скорее самолёт, мы сейчас разобьёмся!». Самый шок, что на меня никто внимания даже не обратил. Только начальник команды махнул мне рукой: «Успокойся, всё под контролем», — рассказывает Манише.

А отношения с клубом у футболиста испортились после того, как его отказались отпускать домой на рождение дочери. Именно тогда Манише дал скандальное интервью, раскритиковав климат и страну. Также он заявил, что в ближайшее время хочет покинуть «Динамо». На следующий день после интервью фанатская трибуна пришла в майках с изображением футболиста. Манише говорит, что не держит зла на «Динамо». В 2016 году полузащитник стал ассистентом Коштиньи в «Пасуш де Феррейра», а время от времени приезжает в Россию на ветеранские турниры.

Годы в РФПЛ: 2003-2004, 2008-2009



Клубы: ЦСКА, «Крылья Советов»

В 2003 году Ярошик стал игроком ЦСКА за рекордную тогда для России сумму — 3,7 млн. долларов. В нашей стране он стал обладателем Суперкубка и чемпионом. Впоследствии Ярошик выиграл ещё одну ПРемьер-Лигу, Англии, в составе «Челси». В 2008 году присоединился к «Крыльям Советов». Будучи игроком самарцев, дал скандальное интервью, в котором заявил, что игрокам не выплачивалась заработная плата и премиальные в течение нескольких месяцев. По окончании сезона покинул «Крылья», которые остались должны ему около одного миллиона долларов.

На данный момент Ярошик является ассистентом тренера в «Ружомбероке». А на лицензию тренера PRO он отучился именно в Москве. Теперь Иржи с нетерпением ждёт предложений. Но больше всего хочет работать в Испании. Экс-футболист владеет русским, чешским, испанским, словацким и английским языками, так что во многих странах сможет чувствовать себя уверенно. Сейчас же Ярошик занят судебными делами. Иржи и другие футболисты, которые были в заявке на скандальный матч «Леванте» — «Сарагоса» 2011 года, вынуждены посещать судебные заседания. Сторона обвинения готова предъявить доказательства, что представители «Сарагосы» заплатили игрокам «Леванте» почти 1 миллион евро, чтобы те сдали игру. Ярошик, отыгравший в том матче 90 минут за «Сарагосу», не верит, что игра была куплена.