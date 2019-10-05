Как штрафуют игроков в самом титулованном клубе мира. Не маловато ли?

Во всех футбольных клубах мира существует своя система штрафов, и именитые команды исключением не являются, какие бы звёзды в них ни играли. На текущей неделе испанская газета Marca обнародовала суммы дисциплинарных взысканий, установленные в мадридском «Реале» — одном из самых богатых и титулованных клубов мира.

Несмотря на большие зарплаты футболистов, штрафы для них предусмотрены, мягко говоря, мизерные – от €250 до €3000. Однако получить их можно даже за небольшую провинность. Конечно, армейским уставом эти правила не назовешь, но если перевести суммы в рубли, то где-то в провинции смахнёт слезу со щеки среднестатистический россиянин.

«Реал» еле «отскочил». А герой матча забил два гола из-за того, что спотыкался Даже Зинедин Зидан вряд ли видел когда-нибудь такие голы, какие забивал его команде Эммануэль Деннис.

Опоздание на тренировку

Самая банальная причина, по которой может получить штраф футболист «Реала» — опоздание на тренировку. Однако здесь не всё так просто. Игроки обязаны приходить на тренировку не позже чем за 45 минуте до её начала. Опоздание на пять минут наказывается штрафом в размере €250, на 15 минут — €500, больше 15 минут — €1000. Если игрок по какой-то причине вообще не явился на занятие, то взыскание составит €3000.

Мобильный телефон

В наше время без телефона не обходится ни один человек. Нет, футболистам «Реала» иметь гаджет не запрещают, но при этом устанавливают некоторые правила его использования. Во-первых, смартфон должен находиться в режиме «Без звука». Во-вторых, им нельзя пользоваться во время теоретических занятий, процедур, в раздевалке и в автобусе. Штраф тот же — €250. Рецидивистам придётся заплатить от €500 до €1000.

Взвешивание

Узнав об этом пункте, Эден Азар, вероятно, впал в депрессию. После перехода в «Реал» у бельгийца обнаружились серьёзные проблемы с лишним весом. Видимо, всё лето игрок праздновал переход в клуб у любимой бабушки. Теперь же ему приходится приводить себя в былую форму.



А вот штрафов за это время Азар наверняка оплатил приличное количество. Каждый футболист «Реала» должен раз в неделю проходить процедуру взвешивания. Если он её пропускает, то платит €250. Когда же игрок добирается до ненавистных весов и видит, что немного поднабрал, штраф возрастает до €1000. В этом пункте сказано, что вес не должен превышать норму. У каждого футболиста она своя, поэтому и требования ко всем являются индивидуальными.

«Реал» летом потратил 300 млн евро. И должен потратить ещё столько же Виноват один человек. Не тренер.

Самоволка

Звучит смешно, но игроки «Реала» не имеют права покидать Мадрид без согласования со штабом. Даже в свой выходной такой привилегии у них нет. Сумма штрафа за нарушение данного пункта варьируется. Всё зависит от серьёзности проступка. Максимальное наказание — €1000. Касается это и участия в различных интервью, мероприятиях и пресс-конференциях.

В документе, представленном газетой Marca, есть и ряд других правил, за нарушение которых суммы штрафов не прописаны. Видимо, решение по ним выносит руководство или тренерский штаб команды.

1. Все травмированные футболисты, если только они не имеют предписания от врача, должны находиться постоянно на территории базы.

2. Запрет на наличие посторонних в номерах игроков во время выездных матчей и сборов.

3. На пресс-конференциях футболисты должны находиться в клубной экипировке.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

4. Травмированным игрокам необходимо присутствовать в раздевалке перед матчем. После этого они могут быть свободны, но должны вернуться на стадион не позже чем за 10 минут до конца встречи.