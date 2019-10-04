У наших клубов нет идей. Второй состав аутсайдера Примеры выглядит качественнее

Вот несколько фактов.
41.10 — время, когда “Краснодар” нанёс первый удар по воротам “Хетафе” в домашнем матче. Из-за пределов штрафной, мимо створа.
17%, 29%, 79%, 78%, 36%, 20%, 21%, 13%, 37%, 17% — это количество игровых минут в чемпионате Испании, сыгранных полевой десяткой “Хетафе”, вышедшей в основе на игру в Краснодаре.
Лишь два футболиста “Хетафе” по итогам первого тайма имели среднее расположение контактов с мячом на своей половине поля. Лишь три игрока “Краснодара” едва перешли центральную линию на такой же карте. Владение при этом было в пользу хозяев, и два этих факта пересекаются крайне редко. Вернее, только в одном случае: если команда, которая чаще действует с мячом, сохраняет владение только на своей половине поля, а перейдя на чужую, моментально мяч теряет. В свою очередь соперник — наоборот: знает, как распоряжаться мячом и тратит на подготовку атаки минимум контактов.
В сумме три этих факта должны бить молотками по лбу. “Краснодар” проиграл почти насквозь второму составу 16-й команде Испании, вообще не понимая, как строить свою игру. ЦСКА парой часов ранее ничего не создал против 18-й команды чемпионата Испании, которая тоже не играла в своём оптимальном сочетании (но даже в нём выглядит в этом сезоне очень серо). Мы радуемся, что “Локомотив” дома достойно проиграл находящемуся в перестройке “Атлетико”. Мы радуемся за четыре очка “Зенита”, но эта же команда, что сейчас есть у Сергея Семака, полгода назад без шансов была разделана “Вильярреалом” в Лиге Европы, который на тот момент тоже был в зоне вылета. И знаете что? “Вильярреал” тогда тоже не играл основой.
Дело не в том, что испанцы неудобный для нас соперник. Дело в том, что испанские тренеры, начиная с первых возрастов академий, имеют чёткое представление о своей работе, сосредоточены только на ней и могут донести свои идеи до игроков. Игровые идеи подкрепляются игровыми принципами, и это хорошо было видно по “Хетафе”: единственный, кто в этой команде смотрелся человеком с другой планеты, был второй вратарь, который несколько раз порывался забросить мяч в свои ворота. Вратарь — оторванная от командной игры позиция, но остальные, даже самые глубокие запасные, чётко знают игровые принципы, которые позволяют играть в любом сочетании игроков и не поплыть, не сбиться на импровизацию. Если сравнить этот “Хетафе” с тем, что выходит в чемпионате Испании, то рисунок будет тем же — хотя состав на 90% другим.
И это — тренерская работа. В глобальном плане: от академий до штабов главных команд — все недостаточно полны или недостаточно квалифицированы относительно европейских соперников. (а чаще — и то, и другое) Результат нами выжимается (если выжимается) за счёт индивидуальных действий дорогих игроков, но никакого искусства побеждать дорогими игроками нет, и в нашем чемпионате регулярно появляются тому подтверждения.
АЗ продаёт одного из своих лидеров в чемпионат России — валит ли это всю команду? Никак нет. АЗ давит на “Манчестер Юнайтед” в Лиге Европы (окей, на “МЮ” сейчас надавят даже финалисты “Кожаного мяча”, но всё же) и впервые в своей истории набирает 19 очков в чемпионате Нидерландов по итогам восьми туров. В АЗ работает один из самых прогрессивных голландских тренеров, имеющий чёткие игровые принципы. Имея их, потеря лидера неприятна, но не фатальна.
Из того же “Краснодара” — для сравнения — уже три месяца слышны разговоры о том, что команда понесла потери. Формально это и есть те самые жалобы на отсутствие лидеров. По сути же это явка с повинной. Обеспечить команду достаточным количеством игровых идей с мячом и без мяча не удаётся.
И довольствоваться парапсихологическими вещами вроде “проявили характер” или “проиграли достойно” — значит продолжать игнорировать глобальную проблему.
- 4 октября 2019
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