Ужасное возвращение Гогуа. Лидер РПЛ не смог победить аутсайдера Примеры

ЦСКА потерпел второе поражение в двух турах группового этапа Лиги Европы. После разгрома от «Лудогорца» (1:5) лидер РПЛ не смог реабилитироваться в домашнем матче с одним из аутсайдеров Примеры «Эспаньолом». Причём победу испанцев трудно назвать незаслуженной. Команда Давида Гальего выиграла всего лишь во второй раз за последние девять матчей в разных турнирах. Не кажется ли вам, что в Лиге Европы у «армейцев» вообще глаза горят не так, как в РПЛ?
Вот главные детали матча ЦСКА – «Эспаньол»:
— Состав ЦСКА на встречу с «Эспаньолом» отличался от состава в Разграде на четыре позиции. В тройке центральных защитников играл Звонимир Шарлия вместо юного Вадима Карпова. В средней линии и группе атаки вышли Ильзат Ахметов, Арнор Сигурдссон и Фёдор Чалов, а не Иван Обляков, Яка Бийол и Такума Нисимура.
— ЦСКА придумал оригинальный ролик, посвящённый домашнему матчу Лиги Европы. Болельщикам предложили рецепт приготовления «Эспаэльи» от шеф-повара Виктора Гончаренко. «Берём 11 ингредиентов из Испании и начинаем жарить», – фраза, в которой была заложена тонкая двусмысленность, подогревала интерес к футболу.
— Команды играли достаточно просто. Выманивали друг друга на прессинг и охотно использовали длинные передачи. «Армейцы» к тому же хорошо накрывали игроков «Эспаньола» в начале атаки три в три, разбирали оппонентов в середине поля. Правда, где-то после получаса игры давление со стороны хозяев стало чуть менее эффективным. Тем не менее испанцы до перерыва ни разу не пробили по воротам (счёт ударов был 8:2, в створ – 2:0).
— В первом тайме бросалось в глаза, что Марио Фернандес по каким-то причинам не выдаёт сто процентов своих возможностей. Он сделал всего 25 касаний мяча и 13 передач, тогда как у левого «бровочника» Константина Кучаева было 41 касание и 27 передач. Когда нет привычной активности натурализованного бразильца, ЦСКА страдает в атаке. После перерыва Фернандес вроде бы прибавил, но всё равно не сыграл хуже, как обычно.
— «Эспаньол» уже на 22-й минуте лишился из-за повреждения своего центрфорварда Хонатана Кальери. Это создаёт большие проблемы испанцам, поскольку травмирован и лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне Факундо Феррейра. Экс-нападающий «Шахтёра» забил семь голов в девяти матчах, а в Москву не прилетел.
— У ЦСКА попал в заявку залечивший травму Седрик Гогуа. В перерыве он заменил Игоря Дивеева. Решение вроде бы не диктовалось игрой. Возможно, Виктор Гончаренко хочет, чтобы ивуариец через игру набирал практику, а Дивеева не перегрузить. В начале второго тайма просчёт Гогуа завершился самой опасной на тот момент атакой «Эспаньола». Третий форвард гостей Виктор Кампусано, сменивший Кальехо, для начала простил хозяев.
— ЦСКА и пропускал очень простые мячи. При первом голе опять не обошлось без ошибки Гогуа, который сбросил мяч головой прямо на ногу сопернику. Вингер «Эспаньола» У Лэй ещё раз доказал, что занимает место в основе испанской команды не по блату. Очень приличный игрок! Несложно догадаться, какая аудитория в Китае была у матча в Москве.
— В концовке Гончаренко, стремясь спасти игру, перешёл на схему 4-3-3. Однако ЦСКА в любом случае недоставало остроты в атаке, потерялся на поле и проводивший сотый матч за «армейцев» Фёдор Чалов. Второй тайм гости выиграли по ударам – 7:6 (в створ – 4:2). Второй гол «Эспаньола» оказался похож на первый, только в этом эпизоде сопернику подарил мяч Хёрдур Магнуссон. Кампусано всё-таки забил.
- 3 октября 2019
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