Свой Кубок мира он заработал кровью. Великий Швайни завершил карьеру

На 112-й минуте финала чемпионата мира в Бразилии медики разрешили Бастиану Швайнштайгеру вернуться в игру — за пару минут до этого он получил внушительное рассечение под глазом. Замена для Швайнштайгера уже была готова. Кевин Гросскройц сбросил манишку и рвался на поле.

Швайни мучился с травмами все два года до чемпионата мира. Он мучился с травмами перед самим турниром, и ещё на тирольском сборе не было понятно, можно ли на Бастиана рассчитывать, как на ключевого игрока опорной зоны. Он прошёл через всё это не для того, чтобы пропустить последние десять минут матча всей жизни из-за простого рассечения.

Он махнул рукой в сторону скамейки: я продолжу игру.

Фото: Alex Livesey/Getty Images

Как только Швайнштайгер вернулся на поле, он моментально предложил себя под передачу и рукой показал, куда её нужно делать — важный момент невербальной коммуникации в момент, когда сил ни у кого уже не осталось. Передававшие друг другу мяч центральные защитники манншафт Боатенг и Хуммельс не до конца поверили Швайни: они настолько привыкли, что тот всегда открывается левее оси поля, что его появление на правом фланге вызвало ступор.

Когда Боатенг отдал назад, на Мануэля Нойера, Швайнштайгер раздражённо развёл руками в стороны и продолжил двигаться под мяч по позиции правого защитника. Нойер перевёл мяч на Швайни, тот запустил лонгболл, который был заблокирован. Мяч отскочил в аут, и Бастиан сам порывался ввести мяч из-за боковой. Короткий розыгрыш с Ламом, и Паласио хватает немецкого капитана за майку. Швайнштайгер разворачивается к партнёрам из группы атаки. Он кричит им, что те должны больше помогать друг другу и опускаться под передачи.

Спустя секунду начнётся самая важная атака турнира.

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Лам разыграл свободный с Бастианом. Когда мяч через центральных защитников пошёл до Тони Крооса, Швайнштайгер сделал рывок прямо через траекторию движения того же Паласио. Седьмой номер сборной Германии толкает аргентинца и тем самым привлекает его внимание. Паласио ещё не до конца понимает, что оказался центральным игроком в укороченной из-за медлительности нападающих линии полузащиты — зато это прекрасно осознаёт забегающий между линий Швайнштайгер. Именно поэтому он покупает внимание Паласио толчком: теперь задача немца выманить 18-го номера соперников со своей позиции.

Момент представляется, когда Кроос готов сыграть на фланг, а Паласио лицом развернулся к Швайни, чтобы точно не упустить соперника. В эту секунду Бастиан начинает движение от аргентинских ворот. Паласио попадает в ловушку: он идёт за игроком в белой майке, оставляя свободным пространство между линий. В это пространство опускается играющий ложную девятку Томас Мюллер. Комментаторы немецкого телевидения рассуждают о серии пенальти.

Они ещё не знают, что ловушка захлопнулась. Они ещё ничего не знают.

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Перед тем как выйти и увести за собой Паласио, Швайни успел посмотреть за спину. Мюллер плотно привлёк внимание Мартина Демичелиса, и когда немец начал искать разрыв между линий, оставленный Паласио и Швайнштайгером, он заставил Демичелиса двигаться. За четыре года до этого Мюллер провозгласил себя раумдойтером, искателем свободных пространств, и Демичелис прекрасно знал, о чём идёт речь: с такой игрой он сталкивался на тренировках в «Баварии». Защитник посчитал, что будет правильно как можно плотнее сыграть с Мюллером и начал двигаться приставным шагом, покидая позицию правого центрдефа. В это же мгновение в зону Демичелиса рванул Марио Гётце. Последовал навес от Андре Шюррле.

Всё остальное — уже часть истории.

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Описываемые события заняли всего полторы минуты. Полторы минуты, которые отделили возможную замену лидера сборной до гола, в подготовке которого Швайнштайгер сыграл ключевую роль. Все полевые игроки манншафт после того, как мяч оказался в сетке, побежали к Гётце. Все, кроме Швайни. Он рывком задрал майку, встал примерно в той точке, откуда вытянул Паласио, и зарычал, размахивая руками.

Марк ван Боммель, объясняя химию, которая сложилась у него с Бастианом в «Баварии», подтверждал, что голевая ситуация в бразильском финале не была случайной. «Я всегда знал, что он отваливается чуть в сторону, предлагая себя под передачу. Затем, когда полузащитник соперника сдвигался, чтобы оказать на Швайнштайгера давление, я прыгал в зону, которую тот оставил. И когда меня выходил встречать другой полузащитник соперника, мы знали, что наш атакующий полузащитник всегда останется свободным. Это уже происходило автоматически, и часто у соперника не было ответа», — рассказывал голландец.

Умение Швайнштайгера открываться под мяч в начальной стадии атаки и расставаться с ним до того, как его накроют прессингом, стало основой игры «Баварии» и сборной Германии. В более широком смысле игра Швайни стала основой для проявления лучших качеств Томаса Мюллера: именно он стал лучше всего ощущать пространство, которое становилось свободным через пас-два после того, как соперник нарушил позиционную структуру, пытаясь накрыть Басти.

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Но в том финальном овертайме проявилась не столько тактическая выучка Швайнштайгера, сколько его невероятной силы характер. Ему было тяжело уже в основное время, но он терпел и шёл в любое единоборство. Когда Месси опускался за мячом в середину поля, Швайни становился его тенью. Когда Аргентина создавала ситуацию для подачи в штрафную, Швайни дисциплинированно ускорялся и становился дополнительным защитником. Когда уже в компенсированное к овертайму время Месси на дриблинге уходил от него, Швайни клещом вцепился в соперника. Ценой фола и очередного повреждения он не дал аргентинской звезде создать ситуацию 2 в 1 в полуфланговой зоне, а штрафной был назначен слишком далеко, чтобы считаться слишком опасным.

Месси пробил очень высоко, и Бастиан, которому оказывали помощь за боковой, буквально вполз на поле. У Аргентины была ещё одна атака. Швайнштайгер ходил по полю, потирая левое бедро, но в момент, когда нужно было побороться за верховой мяч, позабыл о боли. Хавьер Маскерано влетел в спину Швайни со скоростью лишившегося рассудка локомотива, но немец и здесь выиграл верх. Он снова оказался на газоне, но почти моментально присел, поднимая руку в жесте, который должен был означать что-то вроде «Да сколько можно?».

Нисколько. В этот момент Никола Риццоли дал финальный свисток, и у этого финала не могло быть более символичной концовки. Сразу после крупного плана избитого, в майке уже земельного цвета Швайнштайгера крупным планом показывали ликующую скамейку запасных манншафт.

Этого Кубка мира у Германии не было бы, если б не 15 минут героизма своего седьмого номера. Вряд ли в жизни Бастиана Швайнштайгера был эпизод, который смог бы лучше охарактеризовать его великую карьеру в футболе.