Красота дня. Жена Бастиана Швайнштайгера Ана Иванович стала мамой

Слухи о том, что сербка Ана Иванович и её муж немецкий футболист клуба MLS «Чикаго Файр» Бастиан Швайнштайгер стали родителями, бродили в соцсетях все выходные. Сербские и немецкие фанаты спортсменов соревновались друг с другом в придумывании всё новой информации. Кто-то сообщал, что своего сына Ана и Бастиан назвали Марко, другие писали, что его зовут Стефан, третьи – Лука. Однако официального подтверждения всем этим слухам не было, пока в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени Ана Иванович не опубликовала в своём инстаграме сообщение: «Добро пожаловать в мир, наш маленький мальчик. Словами не описать то счастье, которое мы испытываем в наших сердцах». Своё сообщение молодая мама сопроводила милой фотографией с кучей детских игрушек.

Ну а через час после этого сообщения супруг экс первой ракетки мира Бастиан Швайнштайгер разместил в своих социальных сетях снимок, на котором заботливые родительские руки гладят маленькие ножки новорожденного сына, имя которого, кстати, они пока так и не сообщили.

Сразу после этих сообщений «Инстаграм» и «Твиттер» буквально разорвались от всевозможных поздравлений и пожеланий новоявленным родителям. Ану и Бастиана поздравили россиянка Елена Веснина, британка Наоми Броэди, экс первая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос» и Уимблдона Гарбинье Мугуруса и, конечно же, сами не так давно ставшие мамами теннисистки Виктория Азаренко и Ярмила Вольф.

Вообще, жизненный путь Аны со всеми подъёмами и падениями мог бы стать отличной основой для добротной голливудской драмы. Ана, одна из двух детей Мирослава и Драганы Ивановичей, родилась в Белграде и начала играть в теннис в возрасте пяти лет после того, как увидела по телевидению выступление Моники Селеш. А потом наступила война… Ана Иванович и её родные три месяца жили под американскими бомбёжками. 11-летняя девочка, несмотря на непрекращающиеся взрывы снарядов в родном Белграде, находила время для занятия теннисом. Но однажды, придя на тренировку, вместо своего корта Ана обнаружила несколько выбоин от осколков ракеты. После этого семья Аны из полуразрушенного Белграда сумела перебраться в Швейцарию, откуда она и начала шаг за шагом взбираться на теннисную вершину.

В конце 2002 года Ана выиграла свой первый юношеский турнир – Eddi Herr International, который проходил в США. В 2003-м на юниорском US Open она дошла до четвертьфинала. А год спустя пробилась в финал юниорского Уимблдона, в котором проиграла украинке Катерине Бондаренко.

Уже в начале 2005 года Ана выиграла свой первый в карьере турнир WTA – в Канберре. Всего сербская теннисистка становилась победительницей 15 турниров WTA в одиночке и одного – в паре (причём вместе с ещё одной теннисной мамой – Марией Кириленко: Хертогенбосх-2006).

На «Больших шлемах» тоже были успехи. На «Ролан Гаррос»-2007 сербка дошла до финала, где уступила бельгийке Жюстин Энен. Далее последовал решающий матч Australian Open-2008, в котором сильнее Аны оказалась россиянка Мария Шарапова. Ну а в следующем «Ролан Гаррос» к Иванович уже пришёл долгожданный титул – в финале была повержена ещё одна представительница России – Динара Сафина.

Благодаря тому успеху вместе с завоёванным «шлемом» Ана Иванович одновременно сумела подняться на вершину рейтинг-листа WTA, где она суммарно пробыла 12 недель.

В командных соревнованиях Иванович победительницей не стала, но зато дважды была финалисткой. Сначала она внесла существенный вклад в успех сборной Сербии в розыгрыше Кубка Федерации — 2012. Вместе с Еленой Янкович они в гостевом полуфинале в Москве убрали с дороги сильную команду России. Лишь в решающем матче они ничего не смогли поделать с чешками. Ну а в Кубке Хопмана — 2013 вместе с Новаком Джоковичем в составе национальной команды Сербии Ана снова добралась до финала, где сербский дуэт уступил паре из Испании (Медина-Гарригес/Вердаско).

Сразу после появления Аны Иванович в женском теннисном туре у неё образовалась целая армия поклонников. Фанатов привлекали не только спортивные успехи сербки, но и её очарование, приветливость, открытость, доброжелательность. Сегодня у неё 1,4 млн подписчиков в «инстаграме» и 2,78 млн – в «твиттере».

В 2010 году, по итогам опроса на сайте Tennis Reporters.net, Иванович была признана самой сексуальной теннисисткой планеты.

Неудивительно что такая красавица привлекала внимание самых известных мужчин мира. В разное время Иванович приписывали романы с теннисистами Новаком Джоковичем, Фернандо Вердаско, ватерполистом Ваней Удовичичем. Самыми длительными отношениями, продлившимися почти два с половиной года, оказался роман Аны с гольфистом Адамом Скоттом.

Но всё изменилось с появлением в жизни Аны немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера. Впервые они вместе были замечены в сентябре 2014 года в Нью-Йорке.

А 12 июля 2016 года Ана Иванович и Бастиан Швайнштайгер сыграли свадьбу в ходе красивой церемонии в Венеции. Свадебные гуляния проходили в семизвёздочном отеле Aman и длились два дня – сначала Ана сказала «Да» на гражданской церемонии, а на следующий день подтвердила свои слова уже в церкви. Среди 300 гостей оказались знаменитые спортсмены: тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв и форвард команды Томас Мюллер, теннисисты Энди Маррей и Анжелика Кербер, горнолыжник Феликс Нойройтер.

2016 год стал последним в профессиональной карьере Иванович. В декабре она объявила о том, что решила навсегда зачехлить ракетку. «Я уверена, что мне будет очень не хватать друзей в туре. Но мы ещё обязательно встретимся. Как бы это ни было иронично, но я буду скучать по путешествиям, хотя сейчас мне больше времени хочется проводить дома».

Но, как говорится, «никогда не говори «никогда». Кто знает – если Серена Уильямс и Виктория Азаренко сумели вернуться на корт после рождения детей, не последует ли Ана их примеру? Сегодняшнему женскому теннисному туру её явно недостаёт.