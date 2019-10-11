Сборная заставляет страну обсуждать футбол. Пока это её главная победа

Всё же УЕФА в каком-то смысле нужно поблагодарить за столь позднее начало матча по московскому времени (конечно, это кошмар, но послушайте мою мысль). Во-первых, с помощью УЕФА и комфортного счёта мы увидели, сколько людей действительно больны этой командой именно в Москве. Ответ: почти все из тех, кто пришёл. Специально наблюдал за трибунами и был приятно удивлён, когда увидел, что люди не начинают с 75-й минуты по нашей традиции двигаться к метро. Это означает лишь одно: люди ждут от сборной чуда даже при счёте 3:0, и сборная достойно отсалютовала фанатам за преданность шикарным голом на последних минутах от Александра Головина.



Во-вторых, позднее начало матча для большинства тех, кто не был на стадионе, почти всегда означает одно: сразу после финального свистка телевизор будет выключен, а затем наступит время сна. Если бы игра стартовала раньше, то после её завершения ещё было бы время пообсуждать события, а к утру ощущение эпичности, сопровождающее полтора года сборную, уже выветрилось бы. С началом матча в 10 вечера мы имеем возможность с утра со свежими эмоциями поговорить о футболе.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

И на данный момент это главная победа сборной Станислава Черчесова. Безусловно, четвертьфинал чемпионата мира и подсушенные испанцы — это класс. Рекордные 9:0 и очень уверенные 4:0 с коренастой, хоть и абсолютно бестолковой Шотландией — тоже супер. Но гораздо важнее, что мы не только имеем возможность, но и действительно хотим говорить о сборной. Вы сами наверняка отмечали этот феномен, который проявляется в России раз в десятилетие.



Это развивает в стране футбольную культуру. Мало вовлечённые в футбол люди больше интересуются игрой, вовлечённые в футбол люди получают стимул углубиться в тему ещё глубже. У людей, которые пишут, говорят и просто рассказывают о футболе появляется больше ответственности, и они сами хотят знать больше о том, о чём рассказывают. Если скачок продолжится достаточно продолжительное время, то позитивные структурные изменения в нашем футболе станут неизбежными — слишком много станет людей в теме, и игнорировать их знания станет невозможно.

В игровом плане никаких прорывных идей у команды Черчесова пока нет, и настоящей проверкой будет матч с Бельгией. Критиковать сборную можно и — когда она того заслуживает, а такое бывает — нужно. Однако, во-первых, футбол сборных вообще в целом мире редко даёт пищу для рационального познания — скорее для того полушария мозга, что отвечает за эмоции и чувство трепетной сопричастности к чему-то большему. А во-вторых, никаких претензий у нас, людей уже любящих футбол, к национальной команде не может быть на глобальном уровне. Потому что у неё есть социальная миссия.



Сборная делает футбол частью поп-культуры нашей страны.



И судя по тому, что «Лужники» даже и не думали пустеть ближе к полуночи мерзчайшего октябрьского вечера, работа эта идёт в верном направлении. Даже свои супергерои постепенно проявляются.