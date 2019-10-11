Власти Косово не пустили чемпиона Сербии в страну. Матч пришлось отменить

Власти Косово отказались пускать в страну автобусы с футболистами и болельщиками сербского клуба «Црвена Звезда». Команда из Белграда 9 октября должна была провести матч 1/16 финала Кубка Сербии против косовского клуба «Трепча» из Митровицы. УЕФА и ФИФА дали указание Федерации футбола Косово провести матч именно у себя в стране. Руководители федерации на это никак не отреагировали, запретив въезд сербам в страну.

Почему?

Всё дело в обострённых политических отношениях между странами. В 2008 году автономный край Косово объявил о своей независимости от Сербии. Белград эту независимость не признал. Двумя годами ранее, в 2006 году, Косово стало членом УЕФА. За вступление проголосовало 28 футбольных федераций, а против вступления выступили 24.



Несмотря на то что Республику Косово населяют в основном албанцы, северная её часть с городом Митровица заселена сербами, которые не подчиняются властям из Приштины.



Матч должен был состояться в пригороде Митровицы, а именно в городе Звечан. Полиция же остановила «Црвену» и её болельщиков в городе Яриньи на границе Косово. Об этой ситуации рассказал генеральный директор клуба «Црвена Звезда» Звездан Терзич одному из телеканалов.



«Мне сказали, что правительство Косово запретило игру с футбольным клубом «Трепча» в Кубке Сербии. Вы все свидетели тому, что произошло. Мы приехали играть в футбол, провести матч, спортивное событие. Нам это запретили, хотя ФИФА и УЕФА дали рекомендацию провести этот матч, но косовские власти остались глухи к рекомендациям двух крупнейших футбольных организаций», — сообщил Терзич.

Песни

«Црвена» очень красиво отреагировала на выезд своих фанатов в Косово. Прямо на границе футболисты вышли из автобуса и поблагодарили болельщиков за поддержку. Сербские игроки «Црвены» вместе с фанатами принялись исполнять патриотические песни. Затем чемпионы Сербии и болельщики вернулись обратно в Белград.

Встречу пришлось перенести на территорию Сербии, в город Стара Пазова в автономном крае Воеводина. Игра состоялось на следующий день, 10 октября, и завершилась победой «Црвены Звезды» со счётом 8:0.