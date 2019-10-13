Эдегор уже сейчас готов к «Реалу». Он оставляет в дураках Бускетса и Рамоса

В самой середине второго тайма Мартин Эдегор оказывается запертым в треугольнике игроков сборной Испании в центральном круге. Норвежец делает движение, которое уже можно считать его фирменным — переносит вес тела на одну ногу, показывая, что тормозит, а затем резко стартует, когда соперники перешли на шаг. Эдегор уходит от ловушки, отрезая от мяча целую линию испанских игроков и начинает атаку, которая принесёт опасный момент.

Трибуны захлёбываются рёвом. Этой атакой начнутся 25 минут норвежской ярости, которые приведут к ответному голу уже в компенсированное время.

Примерно в это время Эдегор окончательно переходит на игру в правом полуфланге. В первом тайме главная звезда норвежской сборной занимает место второго нападающего/десятки. Более центральная роль хороша тем, что здесь Мартин имеет возможность руководить действиями партнёров. Ему 20, но он ищет роль лидера, о чём говорит в каждом интервью. Он показывает партнёрам, как надо организовать прессинг, подсказывает, в какую зону нужно отдать передачу, чтобы выиграть темп.



Когда в конце первого первого тайма Элабделлауи запарывает хорошую возможность забить, Эдегор не скрывает ярости. Он недоволен не тем, что удар получился плохим, а тем, что он сумел движением между линиями создать себе выгодную позицию для удара с левой, но защитник не увидел её и пробил сам. В сборной ему приходится сталкиваться с таким — у Норвегии не так много футболистов, читающих игру на два хода вперёд, но Эдегор моментально подавляет в себе расстройство и снова расставляет партнёров в прессинге.



Серхио Бускетс сопровождает Эдегора тенью, когда норвежцы с мячом. Явная задача опорника «Барселоны» — вытеснить соперника к флангу, где его креативность будет ограничена боковой линией. Несколько раз Мартину удаётся уйти от одного из лучших полузащитников мира и будущего соперника по класико, но в целом понятно, что при созидании Эдегору лучше играть формально правого полузащитника при вечных 4-4-2 Ларса Лагербека. Именно поэтому щелчок в матче случится, когда Эдегор покинет центральную позицию.



Уже в правом полуфланге он вернёт долг Бускетсу за первый тайм. На 70-й минуте норвежец выбегает из-за спины у Сауля, а затем ныряет обратно за спину испанской восьмёрке. Мяч при этом у игроков обороны северной сборной, и Бускетс понимает, что Саулю нужна подстраховка. В момент, когда он покидает свою позицию, Эдегор дёргается в сторону — становится очевидно, что это была ловушка для Бускетса, который оставил без внимания Оле Сельнеса. Передача от защитников идёт на удобно пристроившегося между линий Сельнеса, и Норвегия начинает новую опасную атаку. Бускетс раздражённо разводит руками, но он не единственный, кто в этим минуты оказывается в дураках после действий Эдегора. Минутами ранее Мартин одним касанием отправил Серхио Рамоса подметать газон — тому пришлось фолить, отделываясь очередной широкой ухмылкой.



Техника — то, за что Эдегор был продан в «Реал» так рано, но теперь у него есть ещё два важных качества. Первое: он потрясающе открывается между линий. Со стороны может показаться, что Мартин делает много ненужной беговой работы, но это движение заставляет даже самых сильных полузащитников ломать мозг. Когда мяч в начальной стадии норвежской атаки оказывается на правой стороне поля, Эдегор двигается чуть к центру, привлекая внимание Бускетса, но вот мяч переходит на левую сторону, и 20-й номер начинает движение, обратное движению мяча. Бускетс не успевает передать соперника Касорле, и этим моментом пользуется Эдегор: он делает небольшое ускорение и оказывается свободным между линий.

Второй показатель прогресса: игра в прессинге. Здесь ему очевидно помогла стажировка в чемпионате Нидерландов — теперь он лучше считывает, когда нужно поставить ловушку на следующую передачу. Во второй половине второго тайма с Испанией, когда соперник начал плыть, Эдегор дважды наказывает слабые передачи перехватами. Снова в пострадавших будущий одноклубник Рамос: сначала мягкий пас идёт на него, и Эдегор перехватывает, а затем ошибается уже сам Рамос. Мартин бросает в прорыв Джошуа Кинга, но того подводит излишнее рвение. Мяч идёт выше ворот.



Эдегор готов к «Реалу» уже сейчас. Он справляется с давлением, он видит игру насквозь, он хочет помогать команде создавать моменты, но при этом и сам может заставить дриблингом соперников ковылять. Он всегда ищет футбольное решение: даже когда на 86-й минуте он оказывается один в левом полуфланге, Мартин не делает навес, как поступили бы 99 футболистов из ста в концовке матча, где ты уступаешь в счёте. Он видит совершенно свободного левого защитника своей команды и пасом на 40 метров низом вспарывает испанскую оборону. Подача — и это реальный голевой момент, который всё же упущен.



И самое главное: «Реалу» он нужен, как очень тонкий креативный игрок без претензии на звёздность, что важно для баланса в этой команде-витрине. Даже учитывая свой статус в сборной, Эдегор не берёт десятку на майке — он соблюдает субординацию и оставляет номер ветерану Тарику Эльюнусси, который даже не проходит в основу. А когда на четвёртой компенсированной минуте Норвегия зарабатывает пенальти, бить его идёт Кинг, а не человек, который организовал для команды погоню.



Его дело — создавать моменты, а не стремиться оказаться на табло всеми силами.