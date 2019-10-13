Стенд-ап Дзюбы. Как он прожарил Черышева по-испански (видео)

Артём Дзюба вновь развыступался – забивал мячи, отдавал передачи и был лучшим в стенд-апе после игры. Во время Dzyuba-time на этот раз был прожарен Черышев. Спокойный Денис привычным, культурным шёпотом отвечал на вопросы журналистов, а Дзюба маялся в очереди.

— Ну давай уже, зануда, — подгонял он Черышева, но тот не реагировал. Пришлось переходить на испанский. Лингвистам эта часть точно понравится. Особенно первые слова, которые мы вроде как случайно не напечатаем, но оставим в видео.

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— Dos goles, dos assist, si, simpatico, — продолжил он, пока Черышев окончательно не согнулся от хохота.



— Ты закончил? – продолжил Дзюба.



— Да! – Черышев резко развернулся и ускорился к тоннелю. — Давай, спасибо, — проводил его Артем и обратился к прессе. — Человек яблоко ест, а вы ему мешаете.



— Чер, ты всё сказал на поле, — кинул Дзюба вдогонку Денису. — А здесь моя территория. Каждый занимается своим делом.



После этого Дзюбе можно было задавать вопросы.



— Первые эмоции после выхода на Евро?

— Радость. Есть усталость и удовлетворение от выполненной задачи. Спасибо болельщикам, играли, как будто дома. Может, на Кипре выходной сегодня? Атмосфера была крутая, много наших. Выиграли уверенно, качественно. Теперь предстоит проверка себя с бельгийцами.



— Черчесов сказал, что главная задача — выиграть чемпионат Европы. Какое отношение у команды к этому?

— Если Саламович сказал, значит так и должно быть, значит постараемся. Я лично не хочу забегать вперёд. Сегодня тихонько порадуемся, что вышли, но есть ещё две игры в отборе. С бельгийцами будет то, что будет происходить на Европе. Будет интересно с ними сыграть. Тем более дома, в атмосфере. Азар сказал, что они хотят набрать 30 очков. Надо постараться не дать им этого.



— Почему постоянно отдавали передачи? У вас же гонка с Захави.

— Вот такой я великодушный, — отшучивался Артем. — Когда у меня рядом Головин, у меня на левой стороне сидит чертёнок и говорит: «Бей сам». Но когда у партнёра позиция выгоднее, надо отдавать. Поэтому я ругался, что я на них качу, а они мне не катят.

— Почему команда низом стреляла все 75 минут, а не на вас?

— Искренне не понимаю. Испытывают меня, поэтому я седой уже, спасибо пацанам. Просто видно же, что я переигрываю наверху, а они стреляют низом. Но так бывает, ничего страшного.



— Так вы ещё можете стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

— Так, если я скажу, что не думаю о статусе лучшего бомбардира, то слукавлю. Но меня не трясёт, что это главная цель — иначе я бы забил с любых позиций, но отдавал. Бил, бью и буду бить – это не про меня. Саша Кержаков говорил мне, когда я только начинал в сборной: «Лодыгина обогнал уже?» Я это запомнил. Постараюсь догнать его, время есть. Дай бог здоровья.



— Полтора года назад говорили, что эта сборная – худшая, а игроки — кривоногие, а теперь вашу команду называют лучшей в истории.

— Это наша страна – из крайности в крайность. Как говорил мой папа всегда – время всё рассудит. У нас есть шанс на чемпионате Европы показать, что мы лучшая сборная. Раз мы смогли попасть в 1/4 финала ЧМ и там играли на равных с Хорватией, значит шанс есть. Хорошо, что у нас появилась команда.



— Забить 31 гол и стать лучшим бомбардиром сборной в финале ЧЕ будет красиво? Или есть возможность пораньше?

— Я буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджей. Я продолжаю на этом настаивать: Камбоджа, Йемен. Если забью 31 гол, то будет красиво. Но главное – команда. Если получится, будет здорово. Хотел бы отметить сегодня вратаря киприотов. Очень сильный парень. Он предложил поменяться футболками, я обычно не любитель этого, но тут я дрогнул, с удовольствием обменялись. Моё ему уважение! А по факту очень люблю нашу команду, атмосферу, тренерский штаб. Мы единый кулак. Мы не можем это растерять, мы поймали гармонию с болельщиками, единение. Друг друга уважаем и ценим. Те, кто кричат, что у нас слабая группа – это от лукавого. Мы выполняем установку, бьёмся. Раньше киприотов мы так уверенно не обыгрывали.