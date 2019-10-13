Дзюба может стать лучшим бомбардиром отбора Евро-2020. Какие у него шансы?

Сборная России сыграет на чемпионате Европы – главная задача решена! Но как минимум у одного из игроков нашей национальной команды осталась одна важная личная цель. Артём Дзюба продолжает борьбу за победу в соревновании лучших бомбардиров отборочного цикла Евро-2020. Нападающий «Зенита» имеет хорошие шансы финишировать на первом месте. Рассказываем о ситуации в снайперской гонке.

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С кем Дзюба борется за звание лучшего бомбардира отбора Евро-2020?

Дзюба забил девять голов в квалификации Евро-2020. Капитан сборной России сделал покер в матче с Сан-Марино, оформил дубль в игре с Шотландией (дома), а кроме того, по разу поразил ворота Казахстана, Кипра и Шотландии (в гостях).

Лидер атак нашей национальной команды занимает второе место в списке лучших бомбардиров, отставая на один мяч от израильтянина Эрана Захави. 32-летний нападающий китайского «Гуанчжоу Фули» оформил хет-трики в ворота Австрии (дома) и Латвии, дважды забил Словении (по голу дома и в гостях), ещё раз огорчил австрийцев на чужом поле и поразил ворота Северной Македонии.

Скорее всего, в борьбе Дзюбы с Захави и определится победитель гонки снайперов. Сборная России сыграет на финише цикла дома с Бельгией и на выезде с Сан-Марино. Поездка в Серравалле – отличная возможность для Артёма обойти главного конкурента. Правда, у Захави матч в запасе. Во вторник Израиль примет совсем слабую ныне Латвию. Кроме того, в ноябре израильтяне сразятся с Польшей (дома) и Северной Македонией (в гостях).

Дуэт лидеров преследует Гарри Кейн, ставший автором семи голов. У англичанина в запасе три матча: с Черногорией на своём поле, а также с Болгарией и Косово на выезде. Остальным вряд ли по силам обойти Захави и Дзюбу. Разве что Криштиану Роналду, на счету которого шесть забитых мячей, имеет определённые шансы из-за благоприятного календаря. Завтра португальцев ждёт тяжёлый матч с Украиной в гостях, но после этого они сыграют с Литвой дома и с Люксембургом на выезде.

К слову, в отборе Евро-2016 лучшим бомбардиром с 13 голами стал поляк Роберт Левандовски. Он опередил шведа Златана Ибрагимовича, забившего 11 мячей. У Дзюбы тогда было восемь точных ударов.

А что у Дзюбы по системе «гол+пас»?

Если взять список самых результативных игроков отборочного цикла Евро-2020 по системе «гол+пас», то тут Дзюбе нет равных. Нападающий «Зенита» не только забил девять голов, но и проявил себя щедрым ассистентом. Пять голевых передач капитана помогли его партнёрами по сборной России отличиться в матчах с Казахстаном, Сан-Марино, Шотландией и Кипром. В Никосии у Дзюбы было два ассиста.

Захави, как видно из статистики, в большей степени индивидуалист. В активе нападающего сборной Израиля вообще нет ни одного голевого паса. В списке самых результативных игроков квалификации он делит третье место с англичанином Рахимом Стерлингом, который шесть раз забил и четыре раза ассистировал. Главный преследователь Дзюбы – форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай, с которым они пересекались недавно в матче «Зенита» с «Лионом» в Лиге чемпионов. У Депая сбалансированная статистика: шесть голов и шесть голевых передач. Оранжевые сыграют на финише отборочного цикла с Северной Ирландией (в гостях) и Эстонией (дома).

Может ли Дзюба стать лучшим бомбардиром в истории сборной России?

Да, Дзюба всё ближе к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборной России. Гол в ворота киприотов – 24-й для Артёма за национальную команду. Вот полный список клиентов нападающего: Лихтенштейн (5 голов), Сан-Марино (4), Шотландия (3), Коста-Рика (2), Молдавия (2), Египет (1), Испания (1), Казахстан (1), Кипр (1), Саудовская Аравия (1), Сербия (1), Турция (1) и Швеция (1).

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Впереди Дзюбы только два игрока. Александр Кержаков забил 30 голов за 90 матчей в сборной России, а Владимир Бесчастных – 26 голов за 71 матч. Артём уложился в 40 матчей. Трудно поверить, что впервые он отличился в составе национальной команды всего пять лет назад. Тогда перед игрой с Лихтенштейном Кержаков в шутку пожелал Дзюбе обойти по голам вратарей Юрия Лодыгина и Артёма Реброва, прежде чем замахиваться на его рекорд. После этих слов капитана сборной не остановить.

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