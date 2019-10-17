Озил уже не попадает в заявку «Арсенала», но уходить не хочет. Как же так?

Что случилось

На днях The Athletic взял большое интервью у полузащитника «Арсенала» Месута Озила. В нём немец оправдывался за невзрачную игру в топ-матчах, рассуждал о расизме в Германии и об уходе из сборной, а также наконец поделился своими планами на будущее. Хавбек ясно дал понять, что собирается остаться в лондонском клубе до конца контракта.

«У меня контракт до лета 2021 года, и я останусь в команде до этого времени. Когда я подписывал новое соглашение, то всё тщательно обдумал и сказал, что принимаю одно из важнейших решений в карьере. Я не хотел оставаться лишь на один или два года, я хотел связать себя с «Арсеналом» на длительный срок, клуб хотел того же самого. Бывают тяжёлые времена, как сейчас, но нет смысла убегать. Я так не поступлю. Я останусь здесь как минимум до 2021 года», — сказал Озил.

У «МЮ» и «Арсенала» получился идеально нелогичный матч Нелогично всё, от голов до замен.

Почему странно слышать эти слова от немца

С приходом Эмери дела Месута в «Арсенале» стали очень плохи. Футболист не соответствовал требованиям испанского специалиста, а потому перестал быть не только лидером клуба, но и твёрдым игроком основы. При Эмери Озил продолжал креативить в атаке и раздавать невероятные передачи, однако такое умение для футбола Унаи, завязанного на прессинге, оказалось вовсе не в приоритете.

Кроме того, в прошлом сезоне раскрылся молодой Маттео Гюэндузи, временами блестяще выступал Лукас Торрейра, был надёжен Гранит Джака, поэтому место в основе «пушкарей» для Месута находилось не всегда. Минувший розыгрыш АПЛ стал худшим для немца по количеству времени, проведённом на поле за «Арсенал» (1741 минута) – Озил отыграл от свистка до свистка лишь 10 матчей.

В нынешнем сезоне с появлением в команде Даниеля Себальоса ситуация для немецкого полузащитника стала ещё хуже. С начала кампании 19/20 он появлялся на поле в футболке «пушкарей» лишь два раза: Озил отыграл 71 минуту матча АПЛ против «Уотфорда» и столько же в игре Кубка Английской лиги против «Ноттингем Форест». Два матча он пропустил из-за болезни, дважды отсидел всю встречу на скамейке и аж пять раз не попал в заявку команды по игровым причинам.

Эмери не включил немца в состав команды на последние три игры «Арсенала» — с «МЮ», «Стандардом» и «Борнмутом», делая выбор в пользу 20-летнего англичанина Джо Уиллока, а о будущем немца в команде испанец говорил весьма туманно.

«Озил способен играть так, как я хочу, он соответствует стилю «Арсенала», но это не гарантирует ему места в стартовом составе. У нас теперь есть множество футболистов, которые борются за каждую позицию на поле. Они заслуживают возможности играть и помогать команде. Теперь все игроки на одинаковом уровне, и я хочу, чтобы они совершенствовались, бились за место в стартовом составе «Арсенала», — отмечал главный тренер лондонцев.

Конечно, может сложиться впечатление, что 31-летний Озил не обращает внимания на своё нынешнее положение в команде и на прошлый сезон. Он предан клубу, верит в своё будущее в «Арсенале» при Эмери и действительно готов биться за место в основе, жертвуя драгоценным игровым временем, которое он мог бы получить в других командах (Озилом интересовались «Милан», «Фенербахче» и некоторые клубы МЛС). Однако, скорее всего, истинная причина, почему Месут до сих пор в Лондоне намного прозаичнее.

Мы думали, что Венгер уйдёт и «Арсенал» станет другим. Мы ошиблись! Стогниенко грустит.

Почему же он остаётся в «Арсенале»

Если вы не помните, ровно два года назад Месут ещё не был чертовски преданным футболистом «Арсенала» и порывался покинуть клуб после окончания срока контракта. Даже несмотря на то, что тогда у руля клуба ещё стоял Арсен Венгер, а Озил был его любимцем.

Осенью 2017 года немец не принимал условий нового соглашения от лондонцев. Ему предлагали оклад € 280 тыс. в неделю, а он требовал астрономические £ 350 тыс. (около € 395 тыс.), зарабатывая £ 140 тыс.

На фоне вялотекущих и сложных переговоров стали появляться новости об интересе к Озилу «Манчестер Юнайтед», «Интера» и «Барселоны». Даже ходил слух о том, что немецкий полузащитник якобы предупредил своих партнёров по команде о будущем переходе к Жозе Моуринью в «МЮ». Тем не менее зимой боссы «Арсенала» всё же уступили игроку, согласившись с его требованиями. В феврале Месут подписал новый трёхлетний контракт с клубом, став самым высокооплачиваемым игроком в истории «пушкарей».

До сих пор немец зарабатывает £ 350 тыс. в неделю. Для сравнения, оклад Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» составляет £ 200 тыс. в неделю, столько же получает Гарри Кейн в «Тоттенхэме», £ 290 тыс. — зарплата Поля Погба в «МЮ», а £ 280 тыс. зарабатывает Де Брёйне в «Манчестер Сити». Стоит ли говорить, насколько Месуту повезло с новым контрактом.

Такая сумма невольно наводит на мысль, что сейчас в «Арсенале» Озилу и так хорошо. Ни один клуб в мире немцу платить столько же не будет. Поэтому ещё недавно собиравшийся бросить лондонский клуб футболист, сейчас спокойно наблюдает за матчами любимой команды со скамейки.

Похоже, в карьере невероятно талантливого полузащитника деньги взяли верх над амбициями. Очень жаль.