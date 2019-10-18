Фергюсона обвинили в сдаче матча за часы. Они стоят 30 тыс. фунтов

Футбольный агент Джузеппе Пальяра признался, что участвовал в сдаче матча Лиги чемпионов вместе с экс-тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном. Пальяра позже отблагодарил Фергюсона золотыми часами. По словам свидетелей, легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» также работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах.

С чего всё началось?

Всё началось с судебного заседания, в котором имя Алекса Фергюсона вообще не должно было появиться. Джузеппе Пальяра вместе с Даксом Прайсом и бывшим ассистентом главного тренера «Барнсли» Томми Райтом являются фигурантами дела о коррупции и обвиняются в даче взятки и содействии в её получении.

А уже в ходе судебного заседания присяжным сообщили о разговоре Джузеппе Пальяры с журналисткой под прикрытием, в ходе которого он поведал ей о том, что легендарный Фергюсон работал с агентами, чтобы зарабатывать на трансферах.

Обвинение

Видимо, Пальяра решил признаться сразу во всех своих грехах. На заседании, по словам прокурора, Джузеппе также рассказал об организации Фергюсоном договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестером Юнайтед» в Лиге чемпионов. За это футбольный агент отблагодарил его золотыми часами «Ролекс» стоимостью 30 тыс. фунтов.



На этом Пальяра не остановился. Он утверждал, что платил Фергюсону и раньше. Якобы тот просил часть денег за трансферы игроков.

По окончании заседания прокурор заявил, что обвинение не стремилось к тому, чтобы оболгать кого-либо, не находящегося в суде. Но, по-видимому, Фергюсону всё же придётся объясниться.