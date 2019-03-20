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Жвачку Фергюсона купили на eBay за 455 тысяч евро

Сэр Алекс Фергюсон
«Чемпионат»
Фото: Tom Jenkins/Getty Images
Жвачку Фергюсона с последнего матча купили за 455 тысяч евро. Невероятно!
Непонятно одно – зачем.
Футбол / Англия

Сэр Алекс Фергюсон жевал жвачку на каждом матче «МЮ». Английское издание Sport Bible даже подсчитало, что за всю карьеру в манчестерском клубе он «сжевал» примерно 3 тыс. пачек.

Фото: Clive Brunskill/Alex Livesey/Getty Images

Перед матчем с «Вест Бромвичем» в 2013 году, который стал последним для Ферги, талисман клуба подарил ему коробочку с жвачкой. Вся пачка исчезла за игру – уж слишком нервной она получилась.

Фото: Getty Images

На следующий день после матча на eBay появилось объявление: продаётся жвачка Фергюсона с последней игры, редкий экземпляр. Да, фанат подобрал выброшенный кусочек и решил подзаработать. Ставки росли со временем и спустя шесть лет достигли ошеломляющей цифры – 390 тыс. фунтов стерлингов (455 тыс. евро или 33 млн рублей).

Фото: eBay

Вырученные деньги пойду в благотворительный фонд «Манчестер Юнайтед».

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