Самые результативные матчи в карьере Артёма Дзюбы

Артём Дзюба вышел на первое место в РПЛ по системе «гол плюс пас». После игры с «Ростовом» на счету нападающего «Зенита» восемь забитых мячей и восемь голевых передач. Лучший момент вспомнить все матчи в карьере капитана сборной России, в которых он делал хет-трик или покер.
27.07.2013. «Ростов» – «Томь»
Свой первый хет-трик на высоком уровне Дзюба оформил за «Ростов», а не в ворота ростовчан. Случилось это чуть более шести лет назад в матче третьего тура чемпионата России. Тогда центрфорвард выступал за команду черногорца Миодрага Божовича, а огорчал черногорского вратаря «Томи» Младена Божовича. Уже на третьей минуте Артём послал мяч в сетку ударом головой после подачи Тимофея Калачёва с правого фланга. В середине второго тайма Джано Ананидзе выполнил передачу вразрез, а Дзюба ворвался в свободную зону и пробил. Голкипер парировал его удар, но Артём преуспел на добивании. Наконец, в концовке нападающий заработал пенальти, который сам же и реализовал.
08.09.2015. Лихтенштейн – Россия
В отборочном цикле Евро-2016 сборная России под руководством Леонида Слуцкого катком прошлась по Лихтенштейну, разгромив «карлика» в Вадуце – 7:0. Это до сих пор единственный хет-трик или покер капитана национальной команды на чужих полях. Первый мяч в воротах Петера Йеле побывал на 21-й минуте. Дзюба получил классный пас от Романа Широкова, ушёл от соперника и нанёс точный удар. Перед перерывом Артём оформил дубль, причём снова с передачи Широкова. Возможно, в этой атаке нападающий немного залез в офсайд, однако судья его не заметил. В середине второго тайма Дмитрий Комбаров прострелил в штрафную с левого фланга, а Дзюба здорово сыграл на опережение. Четвёртый гол Артём забил на 90-й минуте. Нападающий поборолся за выбитый голкипером мяч и поразил пустые ворота.
16.08.2018. «Зенит» – «Динамо» Минск
Год с небольшим назад Дзюба стал одним из главных героев фантастического матча на пустом «Петровском». «Зенит» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы вынужден был отыгрываться после шокирующего поражения 0:4 в Минске от «Динамо». По ходу ответной игры команда Сергея Семака осталась вдесятером, тем не менее превратила в концовке 2:0 в 4:0 благодаря дублю Артёма. Сперва центрфорвард забил в падении после скидки Антона Заболотного, а затем нанёс неотразимый удар с линии штрафной. В компенсированное время Дзюба реализовал пенальти. Кроме того, он сам заработал одиннадцатиметровый для Роберта Мака и ассистировал Себастьяну Дриусси. В результате «Зенит» одержал историческую победу со счётом 8:1.
08.06.2019. Россия – Сан-Марино
В отборочном цикле Евро-2020 от Дзюбы пострадала сборная Сан-Марино и её замечательный вратарь Элиа Бенедеттини. Наша национальная команда благодаря покеру нападающего одержала самую крупную победу в своей истории – 9:0! Для начала Дзюба хладнокровно исполнил одиннадцатиметровый на исходе трети матча. В середине второго тайма Артём забил ударом головой после прохода и отличного навеса Александра Головина. После этого Дзюба проиграл Бенедетти дуэль, пытаясь оформить хет-трик с пенальти, однако смог добить мяч в сетку. Наконец, за пару минут до окончания основного времени встречи зенитовец завершил комбинацию, которую соорудили два Фёдора – Смолов и Кудряшов. Эти голы помогают Артёму продолжать борьбу за звание лучшего бомбардира европейской квалификации. В его активе девять мячей, а у лидера гонки Эрана Захави – 11. Впереди ещё один матч с Сан-Марино.
19.10.2019. «Зенит» – «Ростов»
Вчерашний матч с «Ростовом» украсил снайперскую коллекцию Дзюбы пятым хет-триком. Вообще Артём показал какой-то сказочный футбол: три гола, два голевых паса и два заработанных пенальти! Разгром команды Валерия Карпина, к которому нападающий испытывает особенно «тёплые» чувства, начался с заработанного Дзюбой пенальти. Его прихватил в штрафной Деннис Хаджикадунич. Потом Артём забил ударом головой после потрясающей по исполнению передачи Вячеслава Караваева. Во втором тайме был отменён гол лидера атак «Зенита» из-за неочевидного офсайда. Тем не менее Дзюба добился своего: вынудил сфолить Дмитрия Чистякова и ещё раз послал мяч в сетку с «точки». Правда, со второй попытки. Голкипер Егор Бабурин отразил первый удар, чуть-чуть нарушив правила.
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