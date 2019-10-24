Вратарь «Лиона» — главный неудачник вечера в ЛЧ. Разве можно так ошибаться?

К концу матча ЛЧ «Бенфика» — «Лион» дела у французов только стали налаживаться. На 70-й минуте Мемфис Депай сравнял счёт, замкнув подачу Дебуа. Казалось, что французский клуб ещё сможет перевернуть игру и выйти вперёд. Однако вскоре на амбициях полевых игроков «Лиона» в этой встрече поставил крест собственный вратарь.
За 5 минут до конца основного времени матча на голкипера Антони Лопеша будто бы нашло помутнение.
Пытаясь как можно быстрее отправить своих одноклубников в атаку, голкипер слишком самоуверенно бросил мяч рукой в сторону центра поля, что всегда крайне опасно.
Наказание за беспечность не заставило себя ждать. Тут как тут был португальский полузащитник Пицци.
Опередив игрока «Лиона», он одним касанием отправил мяч в ворота соперника. Пока португалец праздновал забитый мяч, голкипер от досады держал себя за голову.
К несчастью для Лопеша и «Лиона», больше французы забить не смогли. Ошибка вратаря стала определяющей в матче.
Уступив «Бенфике», французский клуб остался на 3 месте группы G и не смог обогнать «Зенит». Так что, благодарить голкипера «Лиона» могут не только португальские, но и российские болельщики.
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