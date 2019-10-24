Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Бенфика» — «Лион» — 2:1, 23 октября 2019, обзор матча ЛЧ, ошибка Лопеша

Вратарь «Лиона» — главный неудачник вечера в ЛЧ
Богдан Горбунов
Вратарь «Лиона» — главный неудачник вечера в ЛЧ. Разве можно так ошибаться?
В конце матча Антони Лопеш буквально отдал победу «Бенфике».
Футбол / Лига чемпионов 0

К концу матча ЛЧ «Бенфика» — «Лион» дела у французов только стали налаживаться. На 70-й минуте Мемфис Депай сравнял счёт, замкнув подачу Дебуа. Казалось, что французский клуб ещё сможет перевернуть игру и выйти вперёд. Однако вскоре на амбициях полевых игроков «Лиона» в этой встрече поставил крест собственный вратарь.

Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
23 октября 2019, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 1
Лион
Лион, Франция
1:0 Силва – 4'   1:1 Депай – 70'   2:1 Пицци – 85'

За 5 минут до конца основного времени матча на голкипера Антони Лопеша будто бы нашло помутнение.

Пытаясь как можно быстрее отправить своих одноклубников в атаку, голкипер слишком самоуверенно бросил мяч рукой в сторону центра поля, что всегда крайне опасно.

Наказание за беспечность не заставило себя ждать. Тут как тут был португальский полузащитник Пицци.

Опередив игрока «Лиона», он одним касанием отправил мяч в ворота соперника. Пока португалец праздновал забитый мяч, голкипер от досады держал себя за голову.

К несчастью для Лопеша и «Лиона», больше французы забить не смогли. Ошибка вратаря стала определяющей в матче.

Уступив «Бенфике», французский клуб остался на 3 месте группы G и не смог обогнать «Зенит». Так что, благодарить голкипера «Лиона» могут не только португальские, но и российские болельщики.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Сообщить об ошибке
Теги
Бенфика Лион •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019