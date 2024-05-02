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Санчо – первый игрок за восемь лет, кто сделал более 10 успешных обводок в полуфинале ЛЧ

Санчо – первый игрок за восемь лет, кто сделал более 10 успешных обводок в полуфинале ЛЧ
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Завершился первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и французский «ПСЖ». Хозяева одержали победу в матче со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

Одним из главных героев прошедшего матча стал вингер немецкого клуба Джейдон Санчо. Англичанин сделал 12 удачных обводок в игре с «ПСЖ» (при 17 попытках). Таким образом, британец стал первым игроком за последние восемь лет, кто сделал более 10 успешных обводок в матче полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В нынешнем сезоне Санчо принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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