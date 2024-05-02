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Хакими назвал причины поражения «ПСЖ» в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией»

Хакими назвал причины поражения «ПСЖ» в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Боруссией»
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Марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими высказался о поражении в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Мы очень расстроены результатом. В чём причина такого результата? Мы упустили свои шансы во втором тайме. Мы знали, что «Боруссия» собирается играть через длинные передачи. Мы были очень сосредоточены на этом аспекте игры, тренер повторял это всю неделю. Но этого было недостаточно. Мы доминировали весь матч…

Теперь отдохнём и подумаем об ответном матче. Дома с болельщиками на нашем стадионе всё будет по-другому. Это точно. Будем в полной уверенности, что в ответном матче всё получится», – приводит слова Хакими Canal+.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

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