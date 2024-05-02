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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Динамо» в Кубке России

«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче с «Динамо» в Кубке России
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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в полуфинальном матче Кубка России Пути регионов с «Динамо». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась победой красно-белых со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

«Красно-белые, спасибо за вашу поддержку в этом важном дерби. До кубкового триумфа осталось всего две победы. Ваша вера в команду может стать ключевым фактором в этих играх!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир.

В следующем матче «Спартак» встретится с «Пари НН» в 27-м туре чемпионата России.

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