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Стало известно, почему Бензема отправился на тренировочную базу «Реала»

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрциио Романо.

По информации источника, мадридская команда поможет Бензема с медицинскими тестами и восстановлением после травмы. Сообщается, что саудовский клуб поблагодарил «Реал» за помощь в лечении травмы форварда.

Отметим, Бензема пропустил из-за повреждения две последние игры «Аль-Иттихада» с «Аль-Шабабом» (1:3) и «Аль-Хилялем» (1:2).

Напомним, 36-летний футболист перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Циклон, из-за которого Бензема не может вылететь на сборы: