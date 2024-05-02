Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему Бензема отправился на тренировочную базу «Реала»

Стало известно, почему Бензема отправился на тренировочную базу «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема прибыл в расположение мадридского «Реала». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрциио Романо.

По информации источника, мадридская команда поможет Бензема с медицинскими тестами и восстановлением после травмы. Сообщается, что саудовский клуб поблагодарил «Реал» за помощь в лечении травмы форварда.

Отметим, Бензема пропустил из-за повреждения две последние игры «Аль-Иттихада» с «Аль-Шабабом» (1:3) и «Аль-Хилялем» (1:2).

Напомним, 36-летний футболист перешёл в «Аль-Иттихад» из «Реала» минувшим летом. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Материалы по теме
«Не Мбаппе». Камавинга назвал лучшего футболиста, с которым он когда-либо играл

Циклон, из-за которого Бензема не может вылететь на сборы:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android