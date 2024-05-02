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Маркиньос эмоционально высказался о шансах «ПСЖ» в ЛЧ после поражения от «Боруссии»

Маркиньос эмоционально высказался о шансах «ПСЖ» в ЛЧ после поражения от «Боруссии»
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Центральный защитник и капитан «Пари Сен-Жермен» Маркиньос оценил шансы на выход в финал Лиги чемпионов после поражения в первом полуфинальном матче турнира с «Боруссией» (0:1).

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Фюллькруг – 36'    

«Мы уже делали это раньше, мы показали, что можем это сделать. Дома всё может быть по-другому! «Парк де Пренс», болельщики, мы знаем, что можем добиться большего. Просто надо быть решительнее как в обороне, так и в атаке», – приводит слова Маркиньоса Canal+.

Напомним, ответная игра между дортмундской «Боруссией» и французским «ПСЖ» состоится 7 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» (Париж, Франция).

В нынешнем сезоне Маркиньос принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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